Ach, zase ta obrana. Tahle herní činnost hradeckým basketbalistům prostě nejde. V sobotním východočeském derby se Svitavami nebyli daleko od vítězství, vstřelili 102 bodů, jenže 107 jich inkasovali, což je strašně moc, pokud chtějí mít lepší výsledky. Přitom první novoroční utkání Kooperativa NBL nezačali špatně a v první periodě vedli.

„Vaz nám zlomila druhá čtvrtina, kdy jsme dostali 34 bodů. Hráči se navíc nechali zbytečně rozhodit děním na palubovce. Hosté to potom kontrolovali a dostali se až na patnáctibodové vedení. Pak jsme zabojovali a něco nám tam spadlo. Kdybychom na konci trefili dvě střely a nenechali si dát dva hrozně laciné koše, mohlo to být zajímavější. Ale když to sečtu,v této přestřelce lépe bránily Svitavy a proto vyhrály,“ má jasno Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

Jeden z jeho svěřenců, David Pekárek, se snažil v porážce najít pozitiva. „Snad poprvé v sezoně jsme se dokázali zvednout, když jsme prohrávali už o patnáct bodů. Nevzdali jsme se a dotáhli zápas do zajímavé koncovky. Ale bohužel ta nám nevyšla, 107 inkasovaných bodů je strašně moc. Takhle se nám bude těžko vyhrávat. Každopádně děkuji divákům za podporu. V dalších zápasech se budeme muset snažit ještě víc,“ poznamenal dva metry vysoký křídelní hráč.

Nabitý lednový program Hradce



KOOPERATIVA NBL MUŽŮ

Kingspan Královští sokoli HK – Svitavy 102:107 (sobota 4. ledna)

Kolín – Kingspan Královští sokoli Hradec (sobota 11. ledna, 17.45)

Kingspan Královští sokoli HK – Děčín (středa 15. ledna, 17.30)

Nymburk – Kingspan Královští sokoli HK (sobota 18. ledna, 17.00)

Kingspan Královští sokoli HK – Ostrava (sobota 25. ledna, 18.00)

Brno – Kingspan Královští sokoli (středa 29. ledna, 20.00)



ČESKÝ POHÁR MUŽŮ – osmifinále

USK Praha – Kingspan Královští sokoli HK (středa 8. ledna, 17.30)