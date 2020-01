V novém roce jsou stále bez vítězství.I když teď se v žádném případě nedalo očekávat. Hradečtí basketbalisté prohráli 65:102 na palubovce nepřemožitelného Nymburka, který zaznamenal už devětasedmdesátou ligovou výhru v řadě!

Rozdílová byla především druhá čtvrtina, kterou jasně ovládli domácí 36:14. Pak už si gigant výsledek pohlídal. V ostatních třech periodách ovšem Východočeši úplně nepropadli (24:17, 15:16, 27:18), tu třetí dokonce o jediný bod vyhráli!

„Byla to dobrá zkušenost, ale teď už se musíme soustředit na příští ligový duels Ostravou,“ pronesl po utkání dvacátého dílu základní části Kooperativa NBL Lukáš Kantůrek, jeden z rozehrávačů hostujícího celku.

„Do utkání jsme šli s tím, že po té parádě, co Nymburk předvedl v Lize mistrů na Tenerife, by nemusel být tak zkoncentrovaný. A první čtvrtinu jsme s ním odehráli velmi dobře. Jenže v té druhé předvedl favorit trojkopalbu a bylo rozhodnuto. Potvrdil, že je velmi dobře hrajícím mužstvem. Musím naše kluky pochválit, že alespoň vyhráli třetí čtvrtinu a připsali si dílčí úspěch, jinak ale Středočeši dominovali a jednoznačně nás přehráli. Gratuluji jim k úspěchu v Lize mistrů, hraje opravdu dobře. My se musíme teď dostat před nadstavbovou skupinou A2 do pohody,“ uvedl Lubomír Peterka, kouč poraženého Kingspanu.

Tým z města pod Bílouvěží má úplně jinou šňůru než jeho sobotní protivník. Neúspěch v Nymburku znamenal už šestou porážkouza sebou. Pětkrát Hradečtí padli v lize, jednou v poháru.

Hradec se v Nymburku navíc musel obejít bez zraněné opory Davida Pekárka. Dva metry vysoký křídelní hráč si ve středečním domácím utkání s Děčínem (69:70) poranil kotník. Dokonce se hovořilo o zlomenině, tudíž by jeho absence mohla býto něco delší.

Královští Sokoli mají nyní před sebou závěrečné dva zápasy základní části nejvyšší tuzemské soutěže.A v obou případech půjdeo hratelné soupeře. Nejprve se v sobotu střetnou na domácí palubovce v Třebšis Ostravou, která je právě sesadila z deváté příčky. Poté ve středu 29. ledna pocestují do Brna, kde na ně bude čekat aktuálně poslední (dvanáctý) tým vyrovnaného spodku tabulky.

Spodek KNBL

9. Ostrava 20 5 15 1628:1928 25.0

10. Kolín 20 4 16 1622:1862 20.0

11. Hradec Kr. 20 4 16 1620:1898 20.0

12. Brno 20 3 17 1509:1712 15.0



Závěrečné duely základní části

Kingspan Královští sokoli HK – Ostrava (sobota 25. ledna, 18.00)

Brno – Kingspan Královští sokoli HK (středa 29. ledna, 17.30)