Zatímco liga basketbalistů ve středu zakončila základní část, nejvyšší soutěž žen má na programu ještě čtyři kola. To nejbližší již o tomto víkendu. Oba regionální zástupci odehrají svůj duel v pátek. Na každého ovšem čeká kvalitativně úplně rozdílný soupeř.

Hradecké Lvice vycestují do Strakonic, kde na ně bude čekat poslední tým tabulky U19 Chance, který má na svém kontě pouhou jedinou výhru. Favorit je tedy jasný. To platí i ve druhém střetnutí, v němž trutnovská Lokomotiva přivítá hvězdami nablýskaný tým USK Praha.

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové stále ještě vstřebávají pohárový smutek, když v padesátiminutovém finále těsně padly s brněnskými Žabinami. „Po takovém výkonu je určitě každému líto, když to skončí porážkou. Soupeřky měly prostě víc štěstí a my musíme přijmout druhé místo. Doufám, že v lize, kde ještě zdaleka nic nekončí, zase zabojujeme,“ řekla Petra Kulichová, téměř dvoumetrová podkošová hráčka.

Obhajoba triumfu v Českém poháru se Lvicím o vlásek nepodařila, teď budou mít šanci obhájit bronzové medaile v lize. „Hrozně bych si přála hrát finále. Uvidíme, jak skončí základní část, jak se vyvine nadstavba, a v jakém budeme zdravotním stavu. Na tom všem bude záviset vyústění nadstavby,“ myslí si velezkušená pivotka.

Hradec Králové, aktuálně 3. tým nejúspěšnější tým nejvyšší soutěže, by měl zbývající čtyři zápasy základní části vyhrát, neboť má soupeře z dolní poloviny tabulky. Jakékoliv zaváhání by bylo obrovským překvapením.

To horalky, kterým v tabulce Renomia Ženské basketbalové ligy patří 8. příčka, budou ve dvou případech velkými outsidery, ale ve zbývajících dvou duelech mohou rozhodně pomýšlet na příznivý výsledek znamenající vítězství. Vzorem jim může být poslední domácí duel s mladoboleslavskou Slovankou. Ten Lokomotiva 22. ledna vyhrála 90:74.

„Dát 90 bodů je to, čím se chceme prezentovat. Nemáme tým, který by vyhrával zápasy obranou. Pakliže chceme být úspěšní, musíme střílet jako proti Slovance. Velice mě těší 35 bodů z rychlých protiútoků. To je ten nejjednodušší způsob, který chceme hrát. Pokud v tom budeme pokračovat, můžeme být úspěšní i v dalších zápasech, které nás čekají,“ uvedl tehdy Michal Martišek, kouč trutnovského celku.

Finiš základní části ligy žen



15. KOLO

BK Strakonice U19 Chance – Sokol Hradec Králové (pátek 31. ledna, 18.15)

BK Lokomotiva Trutnov – ZVVZ USK Praha (pátek 31. ledna, 18.30)



16. KOLO

Sokol Hradec Králové – DSK Levhartice Chomutov (úterý 11. února, 18.00)

SBŠ Ostrava –BK Lokomotiva Trutnov (středa 12. února, 19.15)



17. KOLO

Slovanka Mladá Boleslav – Sokol Hradec Králové (16. února, 13.00)

BK Lokomotiva Trutnov – DSK Levhartice Chomutov (neděle 16. února, 15.00)



18. KOLO

Sokol Hradec Králové –BK Lokomotiva Trutnov (sobota 22. února, 17.00)