Nabitý program navíc stěžují hned dvě okolnosti. Za prvé mezi sebou oba duely nedělí ani 24 hodin, jelikož na severu Čech hraje Lokomotiva v 16.00, zatímco v hlavním městě utkání začne dopoledne v 11 hodin.

S tím si však trutnovský klub poradil. „Po úvodním utkání zůstáváme v Chomutově, kde přespíme a ráno pojedeme do Prahy,“ prozradil Krkonošskému deníku trenér východočeského celku Michal Martišek.

Tomu bude nadále chybět několik opor. Meg Wilsonová se pořád nevrátila do Čech, pro zraněnou Kateřinu Kozumplíkovou sezona skončila a mimo sestavu je nadále i Dominika Vašáková. Alespoň, že už může kouč počítat s navrátilcem v podobě Terezy Šípové.

Kdo také nebude Trutnovu chybět, to je momentální tahounka družstva Anna Rylichová. Nejlepší střelkyně týmu v sezoně si v nedávném zápase se Slovankou vytvořila nejen své střelecké maximum v ŽBL (27 bodů), ale zároveň se jí povedlo překonat hranici 1000 bodů v nejvyšší ženské soutěži (dle některých médii dosáhla tohoto milníku až v následujícím zápase se Žabinami).

Jak se píše na oficiálním webu BK Loko Trutnov, hranice 1000 bodů dosáhla Rylichová jako jedna z vůbec nejmladších hráček v historii. Aktuálně má na kontě 1026 bodů, které se jí povedlo vsítit ve 102 zápasech v nejvyšší soutěži.

Web zenskybasketbal.cz k tomuto milníku napsal: „Jedenadvacetiletá Anna Rylichová má už několik let klíčovou úlohu v útoku Lokomotivy Trutnov. Mezi někdejšími mistryněmi Evropy do 16 let je jasně nejúspěšnější a klub tisícovkářek se nyní otevírá nové generaci basketbalistek“.

Vstřelené body v jednotlivých sezonách:



2016/2017: 111 bodů (23 zápasů/ 381 minut)

2017/2018: 203 bodů (25 zápasů/ 568 minut)

2018/2019: 269 bodů (22 zápasů/ 618 minut)

2019/2020: 311 bodů (22 zápasů/ 585 minut)

* 2020/2021: 132 bodů (10 zápasů/ 279 minut)