Už v sobotu se do mistrovského zápolení vrátí také oba východočeské celky a na úvod je nečeká nic prestižnějšího než vzájemné derby. Hradecké lvice v něm od 14.30 hodin přivítají trutnovskou Lokomotivu. Oba rivalové jsou na návrat nažhaveni a zásluhou venkovních tréninkových jednotek by je neměla opustit ani fyzická připravenost.

Zatímco trutnovské basketbalistky se v ostrém soutěžním utkání představily naposledy 11. října, hradecké lvice na zápas čekají ještě o dva dny déle.

Nejbližší program Hradce Králové:



Sobota 21. 11. Trutnov (doma)

Středa 25. 11. KP Brno (venku)

Čtvrtek 26. 11. USK Praha (venku)

Sobota 28. 11. U19 Chance (doma)

Středa 2. 12. Žabiny Brno (doma)



Nejbližší program Trutnova:



Sobota 21. 11. Hradec Králové (venku)

Středa 25. 11. Slavia Praha (doma)

Pátek 27. 11. USK Praha (venku)

Sobota 5. 12. Ostrava (doma)

Středa 9. 12. KP Brno (venku)

O aktuální dojmy se s Krkonošským deníkem podělila opora trutnovského celku Kateřina Kozumplíková (27), která v odpovědích na osm otázek přiblížila mimo jiné i dobu v koronavirové přestávce.

Zdroj: Jan BartošKatko, jak jste přijala zprávu o znovuzahájení vaší soutěže?

Z počátku jsem byla k této informaci dost skeptická, protože samotná vládní nařízení se i pro běžný život mění ze dne na den a nebylo tomu jinak ani pro znovuzahájení profesionálních sportovních soutěží. Do poslední chvíle člověk nevěděl, jak to tedy bude. Nechtěla jsem se k této zprávě moc upínat, kdyby to náhodou nevyšlo. Ale poté, co jsme opět mohly začít trénovat v hale, jsem i sama začala věřit v brzký restart soutěže, který vyšel a jsem za něj ráda.

Pauza způsobená vládními nařízeními byla dlouhá. Jak a kde jste ji strávila? Využila jste ji k něčemu užitečnému?

Přestávka sice dlouhá byla, ale pokud člověk chtěl, tak volna mohl plně využít. Zůstala jsem v Trutnově a s týmem jsme využívaly venkovní atletický ovál při ZŠ Komenského přibližně třikrát až čtyřikrát týdně. Snahou bylo udržení kondice, rozvíjení individuálních činností jednotlivce a nechyběl ani kontakt s míčem. Venkovní trénování bylo zpestřením této ‚speciální‘ doby, ovšem zejména ke konci října už nebylo počasí pro naše tréninky zcela ideální.

Čemu jste se ale věnovala ve volném čase?

Ve volných dnech jsem si pro udržení kondice chodila zaběhat, stihla jsem pár výletů v okolí Krkonoš a doháněla jsem resty v podobě čtení knih, které mi už nějaký ten pátek ležely na nočním stolku (usmívá se).

Ovlivňuje covid nějak vaši psychiku?

Asi jako každý, jsem se s touto situací i já snažila poprat co nejlépe. Myslím ale, že to na mě nemělo teď až tak hrozný dopad, jako tomu bylo při první karanténě na jaře. Člověk měl čas dodělat si vše, na co čas jindy nebyl. Snažila jsem se den využít a najít si nějakou práci, aby člověk nepropadal pochmurné náladě a aby nezlenivěl.

Co vám při řadě omezení nejvíc chybí?

Nejvíce mi chybí poklidné posezení s přáteli u dobrého jídla a pití, aniž bych jídlo musela připravovat sama (směje se)

Vy se do sezony vrátíte náročným zápasem v Hradci Králové. Těšíte se hodně?

Těším se hlavně na to, že zase konečně vyběhneme na palubovku do soutěžního zápasu, ačkoliv nadále bez diváků. Hradec je naším krajským rivalem, ale bohužel poslední roky jsou naše zápasy pouze jednostrannou záležitostí. Proto bych byla moc ráda, kdyby se nám podařilo soupeřky co nejvíc potrápit. Prostě jim nedat nic zadarmo, abychom palubovky po tak dlouhé době opouštěly s pocitem, že jsme tam nechaly vše a nemáme se za co stydět.

Jak se po delší přestávce cítíte po fyzické stránce?

Cítím se celkem dobře. Pauza sice byla dlouhá, ale i přesto jsme se snažily udržovat kondici buď individuálně, či týmově. Jakmile se naskytla možnost tréninků v hale, hned jsme ji využily a momentálně už najíždíme na tří tréninkový týden.

Nebojíte se teď nahuštěnějšího programu? Zápasů bude s nadsázkou více než tréninků.

My jsme hlavně rády, že opět můžeme hrát. S náročnějším programem jsme počítaly a přece jen hrajeme basketbal na nejvyšší úrovni, takže se s tím jako poloprofesionálové musíme poprat.