Cíl je zřejmý. Pokud chce Lokomotiva překonat nejlepší umístění za posledních pět let, potřebuje na severu Čech vyhrát minimálně rozdílem čtyř bodů. V souboji o 5. - 6. místo totiž první ze dvou zápasů doma prohrála 73:76 a ve výhodě je nyní soupeř.

Jednou z hráček, na jejíž střelecké schopnosti bude tým ve středu od 17 hodin jistě spoléhat, je Tereza Králová. Devatenáctiletá křídelnice se v neděli prezentovala osmnácti body, třemi doskoky a jednou asistencí, nechyběla v základní pětce a podobně by tomu mělo být i v odvetě.

Terezo, v prvním zápase jste se soupeřem od úvodních minut jen dotahovaly. Přesto moc nechybělo k ještě lepšímu výsledku, viďte?

Ano, celý zápas jsme soupeře dotahovaly, ale musím vyzdvihnout, že jsme se dokázaly třikrát vrátit zpět do utkání, i když jsme v těchto momentech prohrávaly až o dvanáct bodů. Na druhou stranu mě mrzí, že jsme toto utkání nedotáhly do vítězného konce a tím si nezajistily lepší skóre do dalšího vzájemného a zároveň rozhodujícího utkání, které nás čeká v Chomutově.

Od Chomutova jste v sezoně schytaly tři porážky. V čem byl zatím soupeř pokaždé lepší a co je potřeba změnit, aby ten čtvrtý duel dopadl výsledkově pro vás?

Soupeř má nepopíratelně zkušenostní i výškovou převahu, což hraje velkou roli. V minulých zápasech nám vázla komunikace na obranné polovině, čímž jsme jim nahrávaly do karet a nechávaly je dávat lehké koše. V posledním zápase jsme zlepšenou obranou, komunikací a týmovým výkonem ukázaly, kudy by mohla vést cesta za vítězstvím.

Tereza Králová v dresu BK Loko Trutnov



2017/2018: počet utkání 7 (čas 72:48) počet bodů 17 počet doskoků 5

2018/2019: počet utkání 13 (čas 04:31) počet bodů 37 počet doskoků 15

2019/2020: počet utkání 17 (čas 31:30) počet bodů 85 počet doskoků 36

2020/2021: počet utkání 19 (čas 88:59) počet bodů 165 počet doskoků 86

I tak jde o suverénně nejlepší výsledek proti tomuto soupeři v sezoně. Cítily jste samy, že jsou Levhartice v boji o pátou příčku hratelné?

Nám celou sezonu pan trenér říká, že pokud budeme hrát naši hru, pak můžeme hrát s jakýmkoliv soupeřem, pokud nepočítáme tedy USK Praha. A s tímto přesvědčením jsme i do tohoto utkání nastupovaly.

Kdo v dresu soupeřek vám dělá největší problémy a na koho si tedy budete muset dát největší pozor?

Zmínila bych Kateřinu Bartoňovou, která se v závěru sezony dostala do neskutečné střelecké pohody, a hlavně z perimetru střílí s vysokou úspěšností. V posledním zápase nám dala šest trojek z osmi pokusů. Proto bude v odvetě klíčové pohlídat si tuto zkušenou hráčku a nenechat ji žádné volné střelecké pozice, které by mohla proměnit ve prospěch Chomutova. Zároveň ale nesmíme zapomenout na pivotmanské duo Vorlová – Rokošová. Obě odvádějí skvělou práci pod košem. Samozřejmě tím největším klíčem k našemu úspěchu však bude nastavení našich hlav a plnění povinností a těch nejzákladnějších věcí v utkání.

Série o 5. až 8. místo se dříve nehrála. Jak jste přivítaly rozhodnutí, že letos k ní dojde?

Tuto zprávu jsem přijaly s nadšením a úsměvem, protože se nám zde naskytla možnost vylepšení celkového umístění, které po základní části činilo osmou příčku. Tuto pozici ale nyní můžeme vylepšit, a pokud se nám povede vybojovat páté místo, bude to pro trutnovský tým nejlepší výsledek za posledních pět let.

TOP 5 střelkyň BK Loko Trutnov v sezoně



234 bodů Anna Rylichová

173 bodů Meg Wilsonová

165 bodů Tereza Králová

143 bodů Aneta Finková

113 bodů Kateřina Kozumplíková

Letošní sezona je takříkajíc covidová. Virus hýbe děním nejen ve vaší soutěží. Nejste sama ze všech těch novot už unavená? A věříte, že příští ročník proběhne zase jako dřív?

Je pravda, že letošní sezona je úplně jiná než všechny ostatní, které jsem v trutnovském dresu již zažila. Věci se letos strašně rychle mění a člověk nemá jistotu, co bude zítra natož za pár hodin. Na druhou stranu jsme všechny vděčné, že jako jedny z mála můžeme stále dělat to, co nás baví. Pevně však věřím, že příští ročník proběhne bez komplikací a velkých změn, hlavně také za přítomnosti diváků, zvláště těch našich trutnovských, jejichž podpora nám na hřišti nepopsatelně chybí.

Jak náročné je nyní skloubit tréninky se studijními povinnostmi? I ve škole si prožíváte neobvyklou situaci.

Samozřejmě, že v některých chvílích je to velmi náročné, hlavně po psychické stránce. To i díky probíhající přípravě na blížící se maturitní zkoušku, která nejen mě, ale i další spoluhráčky právě letos čeká. Ale v klubu máme vše nastavené tak, abychom bez problémů skloubily školní povinnosti s těmi sportovními. A hlavně vše úspěšně zvládly.

Vám je teprve 19 let, přesto už v ligovém dresu Lokomotivy kroutíte čtvrtou sezonu. To se každému nepoštěstí. Jste za tyhle zkušenosti ráda?

Ano, jsem nesmírně ráda, že tuto příležitost a důvěru mám, a že mě již v šestnácti letech zařadil pan trenér Kapitulčin do ženského týmu. Následně jsem v něm mohla pod vedením pana trenéra Martiška pokračovat. Jsem za tuto možnost oběma trenérům a celému klubu neskutečně vděčná, protože mi to přineslo do života nespočet zkušeností, a to nejen sportovních ale i lidských. Troufám si říci, že bych dnes nebyla v životě na takové úrovni, jaké jsem dnes. Stejně tak bez podpory rodičů a přítele bych se neobešla.

Na dresu nosíte sedmičku. Měla jste to tak ve své kariéře vždycky? A nosí vám tohle číslo štěstí?

Vždy tomu tak nebylo. Od svých basketbalových začátků jsem nosila vždy číslo 13, protože na jeho pověrčivost jsem nikdy nevěřila. Od příchodu do Trutnova jsem ale číslo změnila, protože třináctka již byla zabraná. Musím říci, že změna čísla byla pro mě velice příjemná a sedmička je pro mě nyní symbolem nové a doufám že úspěšné cesty, kterou jsem v Trutnově začala. Vlastně se sedmička zde stala mým šťastným číslem a srdcovou záležitostí.

Máte momentálně nějaký sportovní sen? Cíl, kam byste to s basketbalem chtěla dotáhnout?

V téhle době je velice těžké si některé sny plnit, natož ty sportovní. Ale sen a cíl, který jsem si pro letošní rok stanovila, je dostat se do finální nominace národního týmu do 20 let, který se bude letos účastnit evropského šampionátu v Maďarsku. A pokud jde o cíl basketbalové cesty, pak bych asi jako většina hráček ráda okusila zahraniční basketbal. Pokud by se ale tato možnost nenaskytla, určitě budu ráda pokračovala v nejvyšší české soutěži žen.