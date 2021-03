Teď už jde do tuhého, začíná se bojovat o medaile. Hradecké hráčky ve středu rozehrají semifinále play off Renomia Ženské basketbalové ligy. V prvním utkání série hrané na tři vítězství hostí brněnské Žabiny. Úvodní rozskok v hale na Eliščině nábřeží bude proveden úderem 16. hodiny.

Složení semifinálových dvojic se asi dalo dopředu očekávat. Tu druhou tvoří USK Praha a KP Brno. O umístění na „bedně“ si tedy zahrají čtyři nejlepší týmy dlouhodobé fáze. Lvice skončily v tabulce druhé, Žabinám patřila třetí pozice. Z tohoto pohledu lze tedy usuzovat, že dopředu nemá nikdo nic jasného.

Ženská liga - čtvrtfinále play off, 2. a 3. zápas: USK Praha - Trutnov 137:50 a 20:0 kontumačně. Konečný stav série: 2:0.



O 5. až 8. místo - úvodní zápas: Chomutov - SBŠ Ostrava 75:58.

Přesto v roli mírného favorita budou přece jen svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové, které v základní části prohrály pouze dvakrát s nepřemožitelným USK Praha a brněnský tým v obou utkáních přemohly (78:71 a 96:94). Čtvrtfinálovou sérii s Chomutovem projely hladce 3:0 na zápasy. Jenže stejně si počínaly rovněž Žabiny proti ostravskému týmu SBŠ.

Soudě podle posledních výsledků obou družstev by se mohlo jednat o atraktivní ofenzivní partii, ovšem může to být i jinak. Jde přece o hodně a do hry může vstoupit nervozita. Svoji úlohu dozajista sehrají i taktické plány a strategie trenérů.

„Očekáváme od Brňanek velice agresivní hru. Dobře se známe, jejich kádr se nijak moc nezměnil, hrají s českými hráčkami, takže mají vlastně stejnou koncepci jako my. Hrají rychlý basketbal, který umíme nabídnout také. Doufám, že oproti soupeřkám přidáme ještě lepší procento střelby. Věřím, že to zvládneme. A samozřejmě bychom chtěly hrát na co nejmenší počet zápasů, tedy vyhrát 3:0,“ říká sebevědomě a odhodlaně Pamela-Therese Effangová, rozehrávačka nebo křídelnice královéhradeckých Lvic.

Program čtvrtfinálové série



1. zápas: Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno (24. března, 16.00)

2. zápas: Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové (27. března, 14.00)

3. zápas: Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno (30. března, 16.30)



Případný 4. zápas: Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové (1. dubna, čas bude upřesněn)

Případný 5. zápas: Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno (3. dubna, 16.00)