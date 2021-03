Za poslední více než měsíc odehrály hradecké basketbalistky pouze jediné utkání. Ve čtvrtfinále Renomia Českého poháru (17. února) prohrály na palubovce KP Brno 94:64, když tým předtím skosila vlna zranění, takže musel v moravské metropoli nastoupit bez čtyř hráček kádru, z nichž tři byly dokonce ze základní sestavy (Klára Marečková, Klára Vojtíková, Michaela Matušková a Alžběta Levínská).

V pondělí začala rozhodující fáze nejvyšší soutěže - play off Renomia ŽBL. Lvicím se naštěstí zotavily Marečková s Vojtíkovou a obě mohly přispět k úvodnímu čtvrtfinálovému vítězství s Chomutovem. Hradec na své palubovce severočeský celek porazil bez větších problémů 80:52. Nutno říct, že v sérii, která se hraje na tři vítězství, je obrovským favoritem. V základní části totiž obsadil druhou příčku, když pouze dvakrát okusil hořkost porážky. V obou případech nestačil na nepřemožitelného tuzemského giganta USK Praha.

Trutnov už zná termíny zápasů



Basketbalistky Lokomotivy Trutnov znají předběžné termíny duelů čtvrtfinálové série s USK Praha. První zápas by se měl hrát ve středu 17. března na východě Čech, další dva o víkendu 20. a 21. března v hlavním městě. Časy začátků zatím nejsou dané.

Sedmý Chomutov byl v prvním duelu snadným soustem. O výsledku se rozhodlo prakticky už během prvního poločasu, kdy si domácí hráčky vybudovaly dvacetibodové vedení, které po přestávce ještě navýšily. Rozdíl byl až třiatřicetibodový. Z jejich strany byla slabší pouze závěrečná perioda, kterou vyhrály hostující Levhartice 16:13. To už ale domácí trenérka dala příležitost výhradně mladým hráčkám.

„Jsem docela spokojená, samozřejmě ne s poslední čtvrtinou. Ale my jsme téměř měsíc nehrály, což možná v některých fázích bylo vidět. Do přestávky jsme si získaly rozhodující náskok. Jinak jsme hrály tak, jak jsme si asi představovaly. Zápas jsme měly celkem pod kontrolou. Na druhou stranu vím, na čem musíme zapracovat a co zlepšit do příštího zápasu. Uvidíme, jak se to ve středu v Chomutově podaří,“ uvedla hradecká trenérka Romana Ptáčková po prvním čtvrtfinálovém duelu.

Jak již bylo zmíněno, druhý se hraje ve středu (18.00). Domácí výhodu budou mít tentokrát Levhartice.