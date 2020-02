Po přestávce se už domácí Lvice rozjely a nebylo co řešit. Sobotní duel patřil do závěrečného osmnáctého kola základní části Renomia ŽBL.

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové obsadily druhou příčku s bilancí patnácti výher a tří porážek. Výběru kouče Michala Martiška patří osmá pozice (4 výhry - 14 porážek).

Oba celky nyní čekají boje v nadstavbové fázi. Tým z krajské metropole bude zápolit ve skupině A (o 2. až 5. místo), Lokomotiva má před sebou zápasy ve skupině B (o 6. až 10. místo). Vítězného družstva základní části USK Praha se nadstavba netýká, jde přímo do play off.

Sokol Hradec Králové – BK Lokomotiva Trutnov 90:46 (21:17, 38:26, 59:35). Body: Effangová 18, Klaudová 15, Kulichová 14 (11 doskoků), Marečková 14 (17 doskoků), Šotolová 9, Minarovičová 8, Matušková 6, Vojtíková 4, Bolardtová 2 – Drbohlavová 12, Šípová 10, Rylichová 7, Cottonová 6, Králová 5, Kozumplíková 4, Finková 2. Rozhodčí: Vávrová, Holubek, Scholzová. Trojky: 6:6. Trestné hody: 20/12 – 11/8. Doskoky: 69:38. Fauly: 11:14. Diváci: 157.

„Začátek zápasu byl vyrovnaný, což mě trochu zaskočilo. Myslela jsem si, že to půjde o něco snadněji, neboť nedávno jsme v Trutnově vyhrály skoro o šedesát. Asi jsme to v hlavách malinko podcenily. Ve druhém poločase jsme to vylepšily. Pak už byl zápas klidnější,“ hodnotila střetnutí Andrea Klaudová, kapitánka hradeckého týmu.

„Velmi dobře jsme vstoupili do utkání, první čtvrtinu jsme drželi s domácími krok. Dobře nám fungovala zejména obrana, což se až tak často nestává. Chtěli jsme v tom vydržet co nejdéle, ale ve druhé půli se už postupně projevovala větší rotace, fyzická převaha, zkušenost a nadvláda soupeře. Hradec přepnul na vyšší obrátky a nám docházely síly,“ uvedl Michal Martišek, trenér trutnovského družstva.