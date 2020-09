Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové si však na premiéru v sezoně 2020/21 musejí počkat minimálně do středy, jejich víkendové domácí střetnutí s brněnskými Žabinami bylo totiž kvůli karanténě hostujícího celku odloženo.

„Náš tým je dobře naladěný, všichni se už těšíme na ostrý start. Je jenom škoda, že utkání prvního kola v sobotu neodehrajeme. Ve středu máme jet do Chomutova a v pátek bychom měli přivítat doma Ostravu, tak jen doufám, že už bude vše v pořádku a oba zápasy normálně odehrajeme,“ přeje si Miroslav Volejník, prezident královéhradeckého klubu a asistent trenérky.

Hráčský kádr doznal během více než půlroční přestávky pouze několik změn. „Mančaft je solidně poskládaný. Skončila Kulichová, tak jsme místo ní angažovali Březinovou, která se k nám vrátila. Před pár lety odešla do USK Praha a pak působila také v Polsku a Maďarsku. Doufám, že to bude fungovat, hlavně po zdravotní stránce. Skončily také Chorvatka Buraová se Zavázalovou. Na hostování přišla pod koš Levínská z Pardubic, která je reprezentantkou v basketbalu 3x3 a vloni hostovala ve Slovance MB, kde hrála ŽBL. Věřím, že šanci dostanou i talentované juniorky Vítová s Vlčkovou,“ upřesňuje Volejník pohyby v týmu.

S přípravou na sezonu v táboře Lvic spokojenost příliš nepanuje. „Prakticky všechny zápasy a turnaje byly kvůli koronaviru zrušené. Měli jsme se střetnout například s týmy z Polska či Slovenska. Z tohoto hlediska nám to nevyšlo tak, jak bychom chtěli. Sehráli jsem pouze dvě narychlo domluvená utkání s Trutnovem. Uvidíme tedy až v mistrovských zápasech, jak na tom jsme, ale myslím, že mančaft bude šlapat dobře,“ domnívá se šéf klubu.

Ambice Lvic zůstávají stejné jako v předchozích sezonách. „Chceme v ŽBL projít do semifinále play off a bojovat o jednu z medailí. Dále bychom si rádi zahráli Final Four Českého poháru, kde rovněž toužíme po cenném kovu,“ přibližuje Miroslav Volejník.

SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ - RENOMIA ŽBL 2020/21



Soupiska – rozehrávačky: Michaela Matušková (23 let, 171 cm), Adéla Vítová (17 let, 172 cm), Karolína Šotolová (21 let, 174 cm). Křídla: Kristýna Čuperková (dříve Minarovičová, 29 let, 173 cm), Pamela Therese Effangová (27 let, 178 cm), Simona Fišerová (18 let, 181 cm), Andrea Klaudová (31 let, 176 cm), Alžběta Levínská (20 let, 177 cm), Natálie Vlčková (17 let, 178 cm), Lucie Bolardtová (20 let, 179 cm). Pivotky: Klára Marečková (30 let, 188 cm), Klára Vojtíková (26 let, 189 cm), Renáta Březinová (30 let, 191 cm).



Realizační tým – trenérka: Romana Ptáčková. Asistent trenérky: Miroslav Volejník. Lékař: Jakub Hrunka. Masér: Miroslav Beránek. Prezident klubu a generální manažer: Miroslav Volejník.



Změny v kádru – příchody: Levínská (Pardubice), Březinová (USK Praha), Vítová, Vlčková (z juniorek). Odchody: Josipa Buraová, Kateřina Zavázalová, Petra Kulichová (vš. konec kariéry).



Přípravné zápasy: Trutnov – Hradec Králové 55:87, Hradec Králové – Trutnov 99:52.