Za účasti osmi klubů nejvyšší basketbalové soutěže Kooperativa NBL včetně Pardubic a Hradce Králové se rozjelo dění pod bezednými koši. Podmínkou startu soutěže Shoot out bylo dodržení daných nařízení souvisejících s nouzovým stavem.

Peter Sedmák. | Foto: Luboš Lorinc

Jedná se o čistě střeleckou soutěž. V šesti kolech se střetne vždy osmička hráčů, po jednom z každého klubu, kdy každý bude střílet ve své hale. Soutěžící absolvují: třicetivteřinovou palbu z čáry trestného hodu s jedním bodem za každou trefu, poté minutovou trojkovou smršť s košem za tři body a nakonec přijde pět hodů z poloviny hřiště s hodnotou pěti bodů za trefu. Po všech disciplínách se body každému střelci sečtou a po šesti soutěžních kolech osm nejlepších postoupí do finále. Hráčům se body budou sčítat i do týmového žebříčku a čtyři nejlepší pak postoupí do finále.