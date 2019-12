Nejpočetnější skupinou jsou sportovci. Minimálně z poloviny si nechávají tetovat motivační slova či obrazce, které je ženou vpřed. A těm dalším se to zkrátka jen líbí, nebo se jejich tetování váže na nějaký zážitek.

Zajímavý je pohled do kabiny ženské basketbalové reprezentace. Až na dvě, tři výjimky vlastní každá hráčka minimálně jedno tetování. Kapitánkou v tomto ohledu by mohla být Renáta Březinová. Rodačka z Rychnova nad Kněžnou, která pamatuje ligové časy v Pardubicích i Hradci Králové, se může pochlubit nejvíce „zářezy“.

„Tetování mám pět a jsou to moje vzpomínky a životní motta,“ vysvětluje Březinová. „Největší je rukáv na levé ruce, to celé beru jako jedno. Vymyslela jsem si ho sama a znamená to, že máme čas ve svých rukou. To je moje životné motto. Další tetování mám na hrudi, na noze a po rukách,“ popisuje své tělo pivotka národního týmu.

„Na noze mám nápis Život je hra osudu, protože si myslím, že to tak je. Pak mám nápis Dolce vita, což je vzpomínka na moji milovanou Itálii. Dále mám v angličtině Nenech tvou minulost, aby ti pokazila přítomnost. To je přesně o mně, protože když jsem byla mladá, tak jsem byla pěkně divoká. A poslední je Endless love, protože prostě láska,“ vypočítává.

Jak naznačuje, první tetování si pořídila v záchvatu mladické nerozvážnosti. Už teď ale avizuje, že jen u pěti nezůstane. „Vždy jdu někam na sezonu, pak si z ní něco vezmu a nechám si to vytetovat,“ dodává Březinová.

Letos hraje nově v maďarském Cegledu. Takže se dá očekávat rozšíření sbírky…