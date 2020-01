Obhajoba loňského primátu. S takovým cílem odcestují hradecké basketbalistky do Kutné Hory. V tamní hale Klimeška je o víkendu čeká první vrchol této sezony - Final Four Českého poháru. Finálového turnaje se zúčastní čtyři nejlepší celky této soutěže. Sobota bude patřit semifinálovým zápasům. Neděle pak nabídne souboj o třetí místo a velké finále.

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové nejprve v repríze loňského semifinále nastoupí proti pražské Slavii, se kterou uspěly v posledních třech vzájemných zápasech. Naposledy tomu tak bylo před necelými dvěma týdny (11. ledna), kdy ovládly ligové střetnutí na palubovce „sešívaných“ soupeřek 86:67.

„I když vidím Slavii v lepší herní formě, než tomu bylo loni v období Českého poháru, přesto si ji, myslím, většina týmů do semifinále přála. Pokud však chceme obhájit loňské vítězství, stejně potřebujeme porazit i ten aktuálně nejsilnější tým. Doufám, že Final 4 nabídne kvalitní a vyrovnané souboje,“ uvedla pro svazový web Romana Ptáčková, hlavní trenérka hradeckého týmu.

„Los nám přál. Zároveň si však plně uvědomuji, že Slavia umí potrápit, a hlavně nám mají svěřenkyně trenéra Jozefa Rešetára co vracet, neboť v loňském pohárovém klání jsme na jejich úkor postoupily do finále. Proto nic nepodceníme a perfektně se připravíme. Do Kutné Hory jedeme s cílem vyhrát zlaté medaile,“ řekla Pamela-Therese Effangová, křídlo Lvic a nejužitečnější hráčka (MVP) loňského Final 4 Českého poháru.

Ve druhém semifinále dojde k brněnskému derby,v němž KP vyzve Žabiny.

Český pohár v posledních letech už tradičně nehraje tuzemský i evropský gigant USK Praha. Ve Final Four jsou však aktuálně další čtyři nejlepší týmy ligy – druhé KP Brno (12 výher – 2 porážky), třetí Sokol Hradec Králové(11 výher – 3 porážky), čtvrté Žabiny Brno (8 výher – 6 porážek) a pátá Slavia Praha(8 výher – 6 porážek).

Český pohár - Final Four

(Kutná Hora, hala Klimeška)



Sobota 25. ledna

14.00: KP Brno – Žabiny Brno

17.00: BLK Slavia Praha – Sokol Hradec Králové



Neděle 26. ledna

14.00: utkání o třetí místo

17.00: finálový zápas

Z tohoto pohledu jsou favority na účast v nedělním finále brněnské KP a hradecký Sokol. Stejné finálové obsazení měly i předchozí dva ročníky Českého poháru. Zatímco předloni se z titulu radovaly hráčky moravského družstva, loni s ceněnou trofejí v Karlových Varech křepčily Východočešky.

Lvice by se vůbec nezlobily, kdyby si tenhle úspěch po roce zopakovaly. Ba co víc, po obhajobě přímo prahnou.

„Na Final Four se moc těšíme. V poháru zažíváme úspěšná léta. Za poslední čtyři roky jsme třikrát hráli finálové utkání. Před rokem jsme to celé vyhráli a rádi bychom si to zopakovali. Náš mančaft je zdravý. V semifinále máme pražskou Slavii, se kterou jsme před několika dny hráli. Na jejich palubovce jsme vyhráli, takže si na ně věříme a máme proti nim sebevědomí. A pak uvidíme dál. Každopádně si jedeme pro vítězství. Měli bychom být v kompletním složení, pokud se ještě nestane nicna tréninku,“ poznamenal Miroslav Volejník, asistent trenérky a prezident klubu.