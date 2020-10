Spousta sportovních akcí v ČR kvůli restrikcím neproběhne. To neplatí o akcích hradecké organizace Sportvisio. Ta byla první v ČR, která obnovila 13. května pořádání sportovních akcí pro veřejnost po první vlně rozvolňování vládou nařízených restrikcí. S nejrůznějšími omezeními má zkušenosti. Od května uspořádala 16 běžeckých akcí, všechny v souladu s předpisy.

Hradec Králové patřil nadšeným běžcům-vytrvalcům. | Foto: David Antoš

„Je jisté, že všechny akce postihnou nejrůznější omezení. Běžci to snad pochopí. Bohužel doba se změnila a my nechceme jen přihlížet a nic nedělat. Všichni se dané situaci musíme přizpůsobit. To je jediný způsob, jak z celého martyria vzejít jako vítěz,“ uvedl Roman Šinkovský, ředitel Sportvisia.