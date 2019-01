Hradec Králové - V sobotu bude krajská metropole hostit největší sportovně-charitativní akci v České republice. Půjde o „Běh pro život“ na 3,8 km, což je úvodní ze sedmi nesoutěžních běhů 1. ročníku, které mají podpořit aktivní životní styl a pomoci v boji proti rakovině.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Závod, který pořádá Prague International Marathon, je určen nejen aktivním sportovcům, ale mohou se ho účastnit i ostatní lidé. Stačí jen, když pozvolným během nebo chůzí zdolají trať a podpoří tak boj proti zákeřné chorobě. Start a cíl je u obchodního domu Tesco Hradec Králové (náměstí 28. října) v 15 hodin. Doprovodný program (hudba, občerstvení, ochutnávky, atrakce pro děti a další) ovšem začíná už ve 12.00.

Registrace do závodu proběhne dnes od 10 do 20 hodin a zítra od 9 do 13 hodin v místě konání. Startovné činí pro dospělé od 18 let 200 korun, pro rodinu (dva dospělí a dvě děti) 400 korun, pro děti do 6 let a seniory nad 65 let 100 korun. Děti do šesti let se závodu mohou zúčastnit zdarma.

Akci podpoří také druholigoví fotbalisté FC Hradec Králové, přestože se běhu aktivně nezúčastní kvůli nedělnímu mistrovskému utkání s Ústím nad Labem.