Tak se to v Kooperativa NBL zamotává. Svitavy padly s Děčínem, přesto mohou být v klidu. Pardubice totiž nedovolily Olomoucku, aby se k Turům přiblížilo.

Skupina A1

Dekstone Tuři Svitavy – BK Armex Děčín 85:88 (25:23, 51:46, 65:63). Body: Body: Svoboda 16, Aiken 15, Kovář 12, Marko 10, Teplý 8, Puršl 8, Welsch 6, Slezák 6, Jelínek 4 – Pomikálek 26, Autrey 23, Carlson 15, Šiška 11, Feštr 6, Kroutil 3, Ježek 2, Krakovič 2. Rozhodčí: Blahout, Kurz, Záruba. Fauly: 20:26. Pět chyb: 40. Ježek (Děčín). Trestné hody: 27/15 – 20/13. Trojky: 8:11. Doskoky: 38:40. Diváci: 863. Domácím se před utkáním rozpadla zabijácká dvojice Palyza – Douglas, nicméně „reprezentační" trojky obstarávali jiní. Útočná síla Olomoucka tedy neoslabila, a proto ho musela Beksa přestřílet. Plán jí vyšel na jedničku. Byli to totiž domácí basketbalisté, kdo neustále v utkání stahoval manko. „Jsem přešťastný, že se nám podařilo zavřít zápas a dovést ho do úspěšného konce. Vždyť v sezoně jsme jich mnoho ztratili v koncovkách. Včetně dvou právě s Olomouckem, kdy jsme v závěru přišli o slibné vedení," připomíná pardubický trenér Levell Sanders. BK Olomoucko – BK JIP Pardubice 93:98 (24:25, 48:51, 78:83). Body: Douglas 31, Sehnal 14, Pelko 12 , Goga 8, Dedek 8, Dunans 7, Norwa 5, Mikulič 4, Váňa 4 – Kohout 21, Švrdlík 17, Singletary 14, Potoček 12, Škranc 9, Pavlovič 9, Svoboda 6, Půlpán 6, Nečas 4. Rozhodčí: Vondráček, Kučírek, Nejezchleb. Fauly: 28:26. Pět chyb: Norwa, Váňa – Nečas. Trestné hody: 30/22 – 29/20. Trojky: 11:6. Doskoky: 32:39. Diváci: 678. Skupina A2 Hradecký tým byl zatím nejblíže prvnímu venkovnímu vítězství. Na palubovce Kolína dotáhl napínavý zápas až do prodloužení, ovšem v němž nakonec těsně padl. Východočeši se pomalu mohou připravovat na baráž o účast v příštím ročníku Kooperativa NBL. BC Geosan Kolín – Kingspan Královští sokoli Hradec Králové 108:104 po prodl. (21:15, 48:49, 69:65, 92:92). Body: Walton 33, Purifoy 26, Machač 18, Bratčenkov 15, Novotný 5, Dlugoš 4, Zollo 4, Šoula 3 – Marquardt 25, Lošonský 23, Sedmák 15, Stamenkovič 14, Kolář 9, Canda 8, O. Peterka 7, J. Mráz 3. Rozhodčí: Hruša, Linhart, Vošahlík. Fauly: 19:20. Trestné hody: 16/14 – 17/16. Trojky: 14:16. Doskoky: 47:37. Diváci: 561.

„Je to ten správný moment, abychom si uvědomili, že takhle v play off ne, protože by nás to mohlo stát zápasy nebo i série,“ okomentoval porážku kouč Turů Lubomír Růžička. Domácí vedli až dvanáctibodovým rozdílem (42:30), leč druhou půlku o poznání lépe zvládl soupeř, který mimo jiné využil zoufalou střelbu trestných hodů na straně Svitav.