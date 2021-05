Třetí čtvrtfinálová prohra (70:95) znamená konec sezony. Hradečtí basketbalisté po dvou porážkách v Opavě nestačili na favorizovaného soupeře rovněž v domácím prostředí.

„Slezané postoupili do semifinále naprosto zaslouženě. Já jim gratuluji a přeji, ať se dostanou co nejdál,“ pronesl Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

Jeho tým však rozhodně nemusí smutnit, v této fázi play off se už od něj nic nečekalo, mohl pouze překvapit. A to se stalo v prvním utkání, kdy Opavské na jejich palubovce pořádně potrápil. V dalším průběhu série musel bojovat kvůli zraněním již jenom s oslabenou sestavou.

V sobotním střetnutí nemohly nastoupit opory Filip Halada s Nemanjou Baračem, což se logicky muselo projevit. První poločas byl ještě vyrovnaný, ale po změně stran favorit zařadil vyšší rychlost a rozhodl o svém třetím vítězství v sérii a tím také o očekávaném postupu mezi nejlepší kvarteto týmů play off KNBL.

„Těžko se mi to hodnotí, prostě jsme vytuhli. Tempo, které Opava nasadila hned na začátku zápasu, bylo pro nás náročné. První poločas jsme s nimi zvládli držet krok, ovšem po přestávce jsme odpadli fyzicky. Dělali jsme hloupé ztráty, sám jsem měl asi dvě, hloupé fauly a také jsme dostali nějaké koše s fauly. Najednou byl rozdíl dvacetibodový. Řekl bych, že nás prostě přeběhali,“ hodnotil duel číslo 3 Lukáš Kantůrek, rozehrávač východočeského celku.

„Poločas byl z naší strany slušný. Myslím si, že v tom hrálo roli i to, že Opava nedala žádnou trojku z patnácti pokusů. Nezachytili jsme nástup do druhé půle. Potom už jsme i trošku odpadli mentálně a Opava dokráčela pohodlně k vítězství. A tak jsem v závěru dal prostor také hráčům z lavičky. Nicméně pro nás celkově, až se tato porážka rozleží, je sezona hodně úspěšná. Klukům jsem za ni v šatně děkoval,“ uvedl trenér Peterka.

Je to tak, smutek brzy vystřídá radost. Hradec totiž letos přepisoval historii.

„Je to určitě nejúspěšnější sezona, jakou kdy tento klub měl. Vybojovali jsme třetí místo v Českém poháru, v lize jsme se dostali do play off a v něm bereme solidní sedmé místo. Myslím si, že to je obrovský úspěch pro celý hradecký basketbal. Pro nás hráče to je také skvělé, protože z baráže jsme se dostali během tří let do vyřazovacích bojů. Dalo nám to cenné zkušenosti, obzvláště mladým hráčům, a jsme za to rádi,“ doplnil Kantůrek.

3. zápas

Královští sokoli Hradec Králové – BK Opava 70:95 (25:20, 36:40, 51:75). Body: Lošonský 20, O. Peterka 13, Kantůrek 11, Sedmák 9, Stamenkovič 8, Koloničný 6, Šoula 2, Brožek 1 – Slavík 17, Kouřil 14, Šiřina 14, Gniadek 12, Kvapil 9 (11 doskoků), Švandrlík 9, Zbránek 9, Páleník 8, Štěpánek 2, Bukovjan 1. Rozhodčí: Baloun, Kučírek, Salvetr. Trojky: 8:6. Trestné hody: 23/14 – 19/17. Doskoky: 27:50. Fauly: 20:22. Hráno bez diváků. Konečný stav série: 0:3, do semifinále postupuje Opava.

Čtvrtfinálová série v kostce

1. zápas: BK Opava – Královští sokoli Hradec Králové 89:84

2. zápas: BK Opava – Královští sokoli Hradec Králové 79:56

3. zápas: Královští sokoli Hradec Králové – BK Opava 70:95