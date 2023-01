Ta je tentokrát snad největší od postupu mezi elitu. Posuďte sami. Východočechům by mělo chybět v hale Geosanu šest hráčů - Lovro Mandalinić, Lamb Autrey, Tadeáš Vlček, Michal Svojanovský (všichni zranění kotníku), Filip Kábrt (bolavá třísla) a David Škranc (chřipka).

Hlavním úkolem Hradce je tedy pokusit se uhrát co nejpřijatelnější výsledek a to i v hodně oslabeném složení.

Královští sokoli (v bílém) ve středu hrají v Kolíně.Zdroj: Královští sokoli„Momentální nálada v týmu určitě není na jásání, vlna zranění je obrovská a kluky do deptá. Téměř každý týden je nás míň a míň. Doufám, že to nejhorší jsme si už vybrali a zastaví se to. Na druhou stranu je to šance pro mladší hráče, kteří nastupovali méně. Já se budu snažit kluky namotivovat, abychom se snažili vyhrát, ať budeme v jakémkoliv složení,“ říká kouč Sokolů Lubomír Peterka.

„Kolínští na nás budou určitě dobře připraveni, ale my se i přes všechna zranění pokusíme postavit takovou sestavu, abychom je zaskočili a případně i překvapili. Čekám těžké utkání, ale rozhodně to tam nejedeme odevzdat,“ doplňuje hradecký lodivod.