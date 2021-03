/FOTOGALERIE/ Obměna nominace. Český tým změní po prvním týdnu Světového poháru v Novém Městě na Moravě svoji sestavu mužů. Adama Václavíka a Milana Žemličku nahradí junioři Mikuláš Karlík a Vítězslav Hornig.

Michal Krčmář ve stíhacím závodu mužů na 12,5 km. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Oba úspěšní junioři se k týmu připojí po právě skončeném MSJ Obertilliachu. Mikuláš Karlík je juniorským vicemistrem světa, Vítězslav Hornig dojel ve všech závodech (stejně jako Karlík) v elitní desítce. Oba byli také členy sobotní bronzové štafety. „Adam Václavík a Milan Žemlička odjedou na IBU Cup do Rakouska. Ne proto, že by do toho nedali všechno, ale nedostali se do stíhačky,“ vysvětlil sportovní ředitel Ondřej Rybář.