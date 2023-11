Zápas jako na horské dráze prožili florbalisté Hradce Králové. V 15. kole první ligy prohrávali proti brněnským Gullivers po 22. minutách hry už 0:5. Následně však ukázali charakter, když dokázali skóre otočit a v samotném závěru vedli 9:8. Hostům se ale v čase 59:59 podařilo vyrovnat a druhý bod jim přesným zásahem v prodloužení zajistil Václav Černoch. Východočeši tak ze zápasu odešli s jedním bodem.

Sestřih zápasu FbC Respect Hradec Králové - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 9:10 p.p. | Video: FbC Respect Hradec Králové

Hradečtí prospali první třetinu a po dvaceti minutách prohrávali 4:0 a když krátce po změně stran přidal pátou trefu hostujících Foret, vypadalo to s domácími bledě. Nepovedený vstup se řešil i po zápase v šatně. „Museli jsme si to vyříkat, bylo to od nás šílené. Začneme hrát za stavu 0:5, což je pozdě. Pak všechno honíme,“ štvalo hradeckého kouče Tomáše Pokorného.

„My musíme být konzistentní, šedesát minut odehrát, líp se připravit na zápas, pak můžeme pomýšlet na tři body,“ pokračoval.

Po druhé periodě sice Východočeši prohrávali 3:6, výkon byl však už mnohem lepší. Z poslední části neuběhlo ani dvanáct minut a Hradec již vedl, když čtyřmi góly dal na 7:6.

„Za dvě třetiny před týmem smekám, určitě nechci, aby to vyznělo tak, že všechno je negativní. Museli jsme se vypořádat s absencemi. Kluci, co nastoupili místo nich, odvedli výkon, ale potřebujeme intenzitu hry po celý zápas,“ poznamenal Pokorný.

Jeden víkend, dva zápasy: Hradečtí vycvičili Štíry, pak nestačili na Chomutov

Do vedení 9:8 poslal jeho tým 64 vteřin před třetí sirénou Velc, jenže ani to domácím ke třem bodům nestačilo, když vteřinu před koncem Gullivers v přesilovce srovnali a následně o výhře rozhodli v prodloužení.

Na florbalisty ze soutoku Labe a Orlice čeká náročný víkend. Nejprve se v pátek od 18 hodin představí v Otrokovicích. V neděli na ně pak čeká poslední domácí zápas roku, ve kterém přivítají od 17.00 celek z Kunratic - FAT PIPE Start 98.

FbC Respect Hradec Králové - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 9:10 p.p.

Fakta - branky: 23. Gregor, 25. Wolf, 25. a 59. Velc, 43. a 50. Hušek, 50. Dlesk, 52. a 56. Krejčí – 4. Valeš, 7. Kouřil, 18. a 38. Svoboda, 20. a 52. Matula, 22. a 55. Foret, 60. Bouška, 64. Černoch. Rozhodčí: Kostinek – Reichelt. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 131. Zásahy brankářů: Šimeček 15 - Krupa 26. Třetitiny: 0:4, 3:2, 6:3 – 0:1.



Další výsledky 15. kola: FbC Plzeň - FBC Letka Toman Finance Group 8:7p (1:1, 2:1, 4:5, 1:0), Bulldogs Brno - FBC Štíři Č. Budějovice 14:4 (3:1, 4:2, 7:1), ASK Orka Čelákovice – Goldea PANTHERS OTROKOVICE 7:5 (1:1, 2:1, 4:3), TJ Znojmo LAUFEN CZ - FBŠ Hummel Hattrick Brno 9:6 (2:1, 5:3, 2:2), Kanonýři Kladno - FAT PIPE Start98 7:4 (5:2, 2:1, 0:1), Florbal Ústí - DDQ Florbal Chomutov 9:4 (3:1, 4:2, 2:0).

Tabulka

1. Bulldogs Brno 15 11 0 3 1 118:64 36

2. Florbal Ústí 15 9 3 1 2 87:56 34

3. Kanonýři Kladno 15 8 3 0 4 104:55 30

4. Goldea PANTHERS OTROKOVICE 15 9 1 1 4 76:61 30

5. TJ Znojmo LAUFEN CZ 15 8 0 1 6 68:74 25

6. Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 15 6 2 1 6 88:71 23

7. DDQ Florbal Chomutov 15 6 1 2 6 81:76 22

8. FBC Štíři Č. Budějovice 15 5 2 1 7 79:102 20

9. FBC Letka Toman Finance Group 15 5 1 2 7 65:86 19

10. FBŠ Hummel Hattrick Brno 15 4 2 2 7 71:78 18

11. FbC Respect Hradec Králové 15 4 2 1 8 79:107 17

12. ASK Orka Čelákovice 15 4 1 1 9 67:94 15

13. FbC Plzeň 15 3 2 2 8 56:87 15

14. FAT PIPE Start98 15 3 0 2 10 70:98 11