„Věřím, že se mezi sportovci objeví tací, kteří za pár let budou bojovat o medaile i na velké olympiádě,“ řekl místopředseda olympijského výboru Filip Šuman. Svátek pro talenty napříč republikou se po devíti letech vrátil do Libereckého kraje. Po nedělním slavnostním zahájení v Home Credit Aréně, kde vlajkonoškou „domácího“ kraje byla mladá populární biatlonistka Markéta Davidová, se včera už naplno sportovalo. První sady cenných kovů byly rozdány například v atletice, cyklistice, plavání, sportovní střelbě a také orientačním běhu. S dvěma zlatými medailemi zazářil plavec Mikuláš Rudolf Cogan z Královéhradeckého kraje. Jako oficiální olympijské domy poslouží Sport Park Liberec a koleje Technické univerzity.

Medailisté – Královéhradecký kraj, zlato: 2x Mikuláš Rudolf Cogan (plavání), stříbro: Ondřej Mázl (soutěžní lezení), Daniel Šeps, bronz: Sheila Havrdová, Michaela Metelková (vš. orientační běh).

Pardubický kraj – zlato: Adéla Zrůstová (sportovní střelba, vzduchová puška), stříbro: Pankrác Boháč (atletika, oštěp), Adam Novotný (plavání). (no, re)

Olympiáda je pro děti super

/ROZHOVOR/ V neděli byla zahájena Olympiáda dětí a mládeže, pořadatelem je Liberecký kraj. Vlajkonošem výpravy Královéhradeckého kraje byla bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová, bronzová medailistka z loňských olympijských her v Pchjongčchangu.

Jak se vám naskytla možnost dělat vlajkonošku výpravy Královéhradeckého kraje?

Byla to trochu zvláštní cesta. Pocházím z Vrchlabí a původně jsem chodila na základní školu na náměstí Míru. Přes našeho hlavníhotělocvikáře Tomáše Kulhánka, který se k tomu dostal, jsme se spojili s krajem, já osobně se pak s panem Tomášem Záviským (krajský koordinátor - pozn. aut.) domlouvala jenom po telefonu. Šlo to tedy přes moji základní školu ve Vrchlabí.

Jaký je to rozdíl, být jako vlajkonoš na Olympiádě dětí a mládeže oproti tomu, jít jako sportovec na olympijských hrách v průvodu?

Říkala jsem Michalu Krčmářovi (vlajkonoš Pardubického kraje - pozn. aut.), že když jsme na olympiádě tu šanci nedostali, protože se na to „stojí fronta“, tak alespoň tady se nám povedlo zamávat si s vlajkou a bylo to fajn.

Jak vnímáte olympiádu dětí a mládeže?

Nikdy jsem se podobné akce nezúčastnila, což byla škoda. Myslím si ale, že je super přiblížit dětem atmosféru olympijských her. Celá země poměří mezi sebou své síly a my všichni doufáme, že z dětí vzejdou sportovci světové úrovně.

Jaký z letních sportů provozujete a na jaký se díváte nejraději?

Nejraději mám horské kolo, v televizi sleduji spíše kolektivní zimní sporty. V létě se ale nevyhýbám ani fotbalu, basketbalu a volejbalu.

Kariéru jste již ukončila, udržujete si kondici a poznáváte nová místa, ať už v Evropě nebo Česku. Co plánujete dál?

Po Evropě jsem se nacestovala už hodně, takže jsem ráda za naše krkonošské kopce. Kondici si nicméně udržuji, někam se ale ještě vrhnu, nejspíše to bude k florbalu nebo hokeji.

Tomáš Kalas