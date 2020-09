Soupeřem osmadvacetiletého zápasníka bude o dva roky starší a v žebříčku třináctý, tedy o jedno místo lepší, Američan Jordan Espinosa.

„Jsem naprosto připravený,“ hlásí z dějiště zápasu, který vysílá stanice Nova Sport (23.30), David Dvořák, jenž nastupuje s přezdívkou Undertaker, tedy Hrobník.

Několikaměsíční přípravu jste zakončil přímo v Americe. Na co jste se zaměřil a jak se cítíte před zápasem?

Doladil jsem techniky, kondici už jsem nemusel, s tou jsem už přijel. Jen snižujeme váhu. Cítím se skvěle, jsem naprosto připravený do zápasu. Nenapadá mě jediná věc, které bychom se nevěnovali, podcenili, nebo ji dokonce zanedbali.

Bojujete v nejnižší váze do 57 kilogramů. Kolik kilo jste v poledním týdnu před zápasem musel shodit?

Zatím jsem shodil dva a půl kila klasickou dietou, kdy se snižují sacharidy, tedy žádný mekáč a podobně. Mám dvaašedesát kilo, zbytek už shodím pomocí vody.

Vaším soupeřem bude Američan Jordan Espinosa. Co byste řekl na jeho adresu?

Je to šikovný zápasník, v UFC se nachází v TOP 15. Pro mě je výzvou. Může mě posunout dál, když zápas zvládnu. V případě výhry budu blízko nejlepší desítky. Jde o hodně, také o jméno, o peníze…Rozhodně není zápasníkem, který se nedá porazit.

Na co si musíte dát v zápase pozor. Například nenechat se dostat na zem?

Tohle ani moc neřeším. Celkově se v zápase nechci dostat do nějaké nevýhody, aby mě trefil, nebo případně hodil na zem. Ale jsou to samozřejmě věci, které se v zápase stávají. Takže spíš myslím na to, abych zůstal pořád v klidu, zachoval chladnou hlavu, byl soustředěný, jel si to svoje a dal si pozor na to jeho.

V Apex centru v Las Vegas, kde se zápas koná, je netradičně menší oktagon. Může to být pro vás výhoda?

Tohle není pro mě rozhodující. Jsem zvyklý zápasit v klasických českých klecích, které byly menší, pak jsem bojoval i ve větších klecích. Pravdou je, že tahle je rozměrově menší. A spíš to považuji za výhodu. Klec by mi měla sedět.

Do UFC jste vstoupil v březnu vítězstvím v Brazílii, ale váš první zápas i tento druhý v Americe se uskuteční kvůli opatřením ohledně koronaviru bez diváků. Nechybí vám?

Diváky v hale během zápasu v podstatě nepotřebuju. Jsem nabuzený už ze šatny. K tomu mi stačí můj tým, mám své trenéry. Samozřejmě, až zápas skončí a vy vyhrajete, tak je to takové smutnější, když v hledišti nejsou diváci a je tam ticho. Holt se nedá nic dělat, tahle doba je taková a musíme se tomu přizpůsobit. Rozhodně si to nepřipouštím.