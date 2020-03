Pro srovnání, UFC je mezi dalšími „ligami“ MMA něco jako anglická Premier League ve fotbale či NHL v hokeji. Takže elita, není nad ní.

Žádný z Čechů před ním - Karlos Vémola, Viktor Pešta ani Lucie Pudilová - svůj první souboj nevyhrál.

Až Dvořák, Hrobník z Hradce Králové, jak se mu přezdívá. Jeho pseudonym není od věci, Dvořák si na hřbitově přivydělával, když potřeboval peníze na přípravu a ještě zdaleka nepatřil mezi elitu - tudíž nebyl klasický profesionál.

„První dojmy? No, jak to popsat. Neuvěřitelné! První zápas a hned vítězství, hlavně potom, co jsem na tom byl v prvním kole fakt špatně. Díky týmu jsem se kousnul a vrátil jsem se do dalších dvou kol. Vezeme domu první výhru a je to neuvěřitelné,“ rozplýval se Dvořák po souboji.

Opravdu, Dvořák se k vítězství probojovával velmi pozvolna. Například na konci prvního kola dostal ostrý úder na bradu. Nakonec vyhrál na body. Zvládl i fakt, že se pral v Brazílii s domácím Brunem Silvou. A nakonec také komorní atmosféru: Duel byl bez diváků, samozřejmě kvůli koronaviru.

Bylo to drama - a on byl, ač vítěz, pořádně rozbitý…

„Všechno pomalu přichází k sobě a všechno mě bolí. Asi strávím týden jen tím, že budu ležet. Chci pozdravit všechny, kteří stáli za mnou. Věřím, že příště udělám ještě lepší zápas,“ vzkázal.

Nakonec se zvedl a se svým týmem oslavil výhru.