Bravo! Sokoli slaví historický postup do čtvrtfinále

Bylo to drama až do poslední vteřiny, ale basketbalisté Hradce Králové nakonec slavili historický postup do čtvrtfinále Kooperativa NBL.

Hradec Králové (v bílém) vs. Děčín. | Foto: Luboš Lorinc

V úterý sice prohráli úvodní zápas předkola play off v Děčíně o tři body (86:89), ovšem domácí odvetu se Severočechy zvládli ve čtvrtek večer vítězně o šest bodů (83:77), což jim v součtu obou duelů stačilo (169:166). V dalším kole vyřazovacích bojů čeká na Královské sokoly silná Opava, druhý tým základní části i nadstavbové skupiny A1. Hrát se bude na tři vítězné zápasy. PŘEDKOLO PLAY OFF – 2. ZÁPAS Královští sokoli Hradec Králové – BK Armex Děčín 83:77 (22:19, 45:35, 60:55) Body: Sedmák 20, Lošonský 19, Halada 13, O. Peterka 11, Stamenkovič 8, Šoula 6, Barač 5, Kantůrek 1 – Bradley 14, Šiška 14, Kroutil 12, Pomikálek 10, Osaikhwuwuomwan 9 (13 doskoků), Mach 7, Kotásek 5, Grunt 2, Ježek 2, Žikla 2. Rozhodčí: Vyklický, Salvetr, Záruba. Trojky: 8:8. Trestné hody: 29/21 – 26/17. Doskoky: 37:36. Fauly: 23:23. Pět osobních chyb: 0:2 (Šiška, Mach). Utkání se hrálo bez diváků. První utkání vyhrál Děčín 89:86. Celkové skóre (169:166) hovoří ve prospěch Hradce Králové, který postupuje do čtvrtfinále play off.