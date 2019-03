Velký fanoušek, který v juniorském věku nastupoval po boku nynějšího reprezentanta a hráče italského Interu Milán – Mirandy, bude při utkání zažívat rozporuplné pocity. „Jsme tu již zvyklí, známe zde víc lidí než v Brazílii,“ popsal kladný vztah k současnému domovu. I přesto ho čeká velké dilema. Komu bude dnes večer přát? „Těžká otázka,“ rozesmál se Max. „Nejlepší bude remíza,“ dodal neutrálně.

Ač patří k nejlepším futsalistům poslední dekády naší nejvyšší soutěže, k fotbalu nikdy neměl daleko.

„Hrál jsem ho do devatenácti let, ale poté jsem se rozhodl pracovat. O dva roky později jsem byl nezaměstnaný a z toho důvodu se plně začal věnovat futsalu,“ komentoval své začátky. Na fotbal nezanevřel, ve svém volnu jde hrát i zde v Česku - vidět ho mohli fanoušci Rváčova, účastníka okresního přeboru na Chrudimsku. Když nastoupí, rozdíl je znát. S futsalovým spoluhráčem Felipem po konci halové sezony pravidelně větrali obrany soupeřů, při jejich účasti se ze Rváčova stal takřka smrtící protivník. I letos by chtěl být k dispozici. „Chtěl bych si znovu jít zahrát, mám v týmu hodně kamarádů,“ přeje si Max.

Petr Dejnožka