Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Královské sokoly posílil těsně před začátkem sezony. Přilétl z dalekého Portlandu, kde hrával jednu ze soutěží basketbalové NCAA. Křídelní hráč Bryce Canda (nar. 14. června 1995) svého kroku zkusit štěstí v Evropě nelituje.

Bryce Canda. | Foto: Deník/ Michal Fanta

,,Byla to pro mě velká příležitost. V Hradci se mi líbí. Jsou tu fajn lidi a spoluhráči. A moje výkony? Věřím, že půjdou ještě nahoru,“ sdělil mimo jiné v rozhovoru pro Deník čtyřiadvacetiletý Američan.

Byl pro vás basketbal vždycky jasnou volbou, nebo vás v dětství lákaly i jiné sporty?

Naše rodina vždycky tíhla ke sportu. Mám čtyři sestry. Chodívali jsme i na atletiku, ale basketbal byl pro mě jasně nejvýš.

Určitě jste musel mít nějaký vzor?

Řeknu dvě jména. LeBron James a Damian Lillard.

Bylo těžké prokousat se na univerzitu v Portlandu a zahrát si jednu z divizí NCAA?

Považuji za velké štěstí, že jsem měl možnost na téhle univerzitě studovat a zároveň hrát basketbal. Navíc ve městě, kde jsem vyrůstal. Měl jsem velkou podporu rodiny a kamarádů. Hrál jsem Divizi 1, nastupoval proti nejlepším školám v USA. Co víc jsem si mohl přát.

Očima trenéra Lubomíra Peterky:



„Čekám od něho víc. V posledních zápasech střelecky ustrnul, na Američana by měl být více sobečtější.“

NCAA je svým způsobem vstupní branou do NBA. Je těžké se prosadit?

Konkurence je vskutku obrovská. Jen malé procento se podívá za svým snem do NBA. A i když to nevyjde, jste dobře připraveni na profesionální angažmá v jiné soutěži.

Co jste při při sportování vystudoval za obor?

Umění. Malby, fotografie. Jejich design. Je to můj koníček.

Zpět k basketbalu. Draftován do slavné NBA jste nebyl…

Jak už jsem řekl, NBA je pro každého takový sen. Stále na sobě pracuji, třeba se to ještě povede. (směje se) Máte větší šanci, když se dostanete do lepších škol, jako je třeba světoznámá Dukeova univerzita. Zápasy mají větší sledovanost, jsou v televizi, jste víc na očích. Obletují vás média, agenti. Ke draftu pak máte zákonitě blíž.

Proč jste se rozhodl zamířit do Evropy? Hradec je vlastně vaše první zahraniční angažmá…

Chtěl jsem zkusit něco nového. Evropský basketbal má velmi dobré jméno. Z Hradce přišla konkrétní nabídka, tak jsem neváhal. Chtěl jsem hrát a hlavně poznat kvalitu soutěže.

Byl jste jediným hráčem hradeckého nováčka, který si zahrál prosincový Zápas hvězd. Nastoupil jste za Mladé pušky a k těsnému vítězství přispěl šestnácti body. Jak moc vás nominace potěšila?

Šlo o velký zážitek. All star game vždycky slouží hlavně k pobavení fanoušků, a to se myslím povedlo náramně. Navíc jsem se seznámil s několika krajany působících v jiných týmech Kooperativa NBL.

Navíc jste byl coby člen vítězného týmu obdarován památečními hodinkami z limitované série. Líbily se?

Moc. Jednou pro vždy mi budou připomínat tenhle zápas i samotné angažmá v Hradci Králové.

Jak se vám Hradec vůbec líbí jako město?

Není tak velké, ale velice pěkné. Dokonce mě tu i lidé poznávají, jsou velice přátelští. Je to tu fajn.

Co čeština?

Moc těžký jazyk. Umím jen pár slovíček, která pochytím od kluků v kabině.

Jistě jste ochutnal i tradiční českou kuchyni…

Měl jsem guláš, svíčkovou řízek a samozřejmě vaše věhlasné pivo. Je fakt dobrý. Po této stránce si nemůžu na nic stěžovat. (směje se)

Jste spokojen i po té sportovní?

Hraje se tu trošku jiný basket než v Americe. Člověk si musí zvyknout. Česká nejvyšší soutěž je jinak velice kvalitní. Působí v ní velmi dobří hráči. Jsem rád, že proti nim můžu nastupovat.

Vaše bodové příspěvky po novém roce trochu ochably, přestože dostáváte v utkání poměrně velký časový prostor. Čím si to vysvětlujete?

Teď mi to moc nestřílí, to je pravda. Vím, že mi to teď moc nešlo. Nepadají mi tam volné střely. Snad přijde brzy zlom. Jinak se snažím vždy odvést pro tým maximum.

Nejste z postavení týmu v tabulce deprimován?

Ne, ne. Jsme nováček. Ukázali jsme, že můžeme vzdorovat i silným soupeřům. Hrajeme lépe než odráží postavení v tabulce. Kéž bychom co nejdříve dokázali dobře rozehrané zápasy dovést do vítězného konce.

Kontrakt máte na rok. Už plánujete, co dál?

Líbí se mi tu. Nerad bych předbíhal. Teď jsem v Hradci a chci, abychom nejvyšší soutěž zachránili. Už kvůli výborným fanouškům. Moc si všichni vážíme jejich podpory. Jsou skvělí.