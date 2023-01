Florbalistky Jičína dovedly zápas s Tatranem Střešovice až do prodloužení, kde sice podlehly, ale sebraly favoritovi cenný bod.

PSN Tatran Střešovice – Finance Novák FBK Jičín 7:6 p. p. (1:0, 3:4, 2:2 – 1:0).

Branky: 14. Býčková, 27. a 38. Vernerová, 31. a 42. Lovíšková, 55. a 64. Želízková – 24, 34. a 60. Bachmaierová, 31. a 37. Žůrková, 58. Preisslerová. Rozhodčí: Hejnová – Kostinek. Vyloučení: 1:1. Diváci: 71.

1. Vítkovice 17 17 0 0 0 199:34 51

2. Chodov 16 12 3 0 1 131:49 42

3. Ostrava 17 11 1 0 5 135:66 35

4. Střešovice 17 10 2 1 4 108:62 35

5. Bulldogs Brno 17 10 0 1 6 99:77 31

6. Bohemians 17 7 1 1 8 96:88 24

7. Start98 16 7 1 1 7 98:110 24

8. Olomouc 17 6 0 1 10 78:98 19

9. Jičín 17 4 0 3 10 79:137 15

10. Liberec 17 3 3 0 11 65:133 15

11. Panthers Praha 17 2 0 1 14 45:186 7

12. Akademie MB 17 0 1 3 13 54:147 5

Národní liga, skupina západ – 17. kolo

Hradečtí chtěli napravit zaváhání z minulého kola s Panthers Praha. Na domácí půdě vyzvali zkušenou Traverzu. Od začátku utkání však byl na hřišti pouze jeden tým - Hradec, který zvítězil vysoko 10:1 a udržel se tak na čele tabulky.

Tomáš Pokorný, trenér Hradce Králové: „Po delší době nás čekal zápas a jsem rád, že jsme ho koncentrovaně zvládli. Po celou dobu zápasu jsme hru kontrolovali a zaslouženě si došli pro vítězství.“

FbC Hradec Králové – FAT PIPE Traverza 10:1 (3:0, 2:0, 5:1).

Branky: 5. Krása, 12., 47. a 54. Velc, 18. Unzeitig, 23. a 47. Nosek, 25. Souček, 51. a 57. Koubek – 49. Kulhavý. Rozhodčí: Baloun – Sommer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 72.

Náchod střídal v utkání s Královým Dvorem světlé momenty s těmi horšími a do tabulky zapisuje dva body za výhru v prodloužení.

Tomáš Třešňák, trenér Náchoda: „Světlé momenty střídaly ty hodně slabé. Špatný vstup do zápasu, skvělý začátek do druhé třetiny, poté uspokojení z vedení, kterým jsme dostali soupeře zpátky do hry. Musíme zapracovat na slabinách o kterých víme, že nás trápí.“

Florbal Primátor Náchod – T.B.C. Králův Dvůr 8:7 p. p. (1:1, 4:3, 2:3 – 1:0).

Branky: 20. a 44. Macháček, 21. Prause, 23. M. Mikšovský, 25. Čečetka, 35. a 63. J. Mikšovský, 59. Kříž, – 3. Uhřík, 28. Švejda, 37. Lešuk, 38. Votava, 43. Vlček, 59. Vlášek, 60. Hájek. Rozhodčí: Reczai – Sidenberg. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 64.

Jaroměř zajížděla do Čakovic, kde ji čekal velmi kvalitní soupeř - Orka Čelákovice. První dvě třetiny nepadla ani jedna branka. Ve třetí periodě byla úspěšnější Orka, která tak drží dvoubodový odstup od prvních dvou týmů.

Roman Balcar, vedoucí mužstva, Jaroměř: „Dvě třetiny marných pokusů obou týmů o vstřelení branky. Třicet osm diváků si nakonec počkalo do třetí třetiny, kdy jsme se začali prosazovat a šli do vedení. Nepodařilo se nám však posledních deset minut a tím jsme si prohráli zápas. Příležitost odčinit porážky z posledních dvou zápasů, máme už příští týden proti Hradci.“

ASK Orka Čelákovice – TJ Sokol Jaroměř 4:2 (0:0, 0:0, 4:2). Branky: 50. Kolář, 52 a 56. Korych, 60. Zoufalý – 42. Janeček, 44. Sucharda. Rozhodčí: Brak – Provazník. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 38.

1. Hradec Králové 17 12 1 0 4 138:73 38

2. Slavia Plzeň 17 10 4 0 3 129:96 38

3. Čelákovice 17 11 1 1 4 110:79 36

4. Jaroměř 17 9 2 3 3 102:82 34

5. Náchod 17 7 3 3 4 89:73 30

6. Panthers Praha 17 8 1 1 7 102:98 27

7. Traverza 17 6 2 3 6 89:96 25

8. Benešov 17 6 1 0 10 94:130 20

9. Prague Tigers 17 5 0 2 10 88:116 17

10. Králův Dvůr 17 5 0 1 11 100:123 16

11. Turnov 17 4 0 2 11 80:111 14

12. Rudná 17 2 2 1 12 82:126 11

Divize C – 17. kolo

TJ Sokol Dvůr Králové – Florbal Primátor Náchod B 8:2 (1:1, 2:1, 5:0).

Branky: 14. a 54. Vašák, 22., 40., 46. a 48. Janíček, 54. Kazda, 55. Zíbr – 9. Jakubský, 36. Neumann. Rozhodčí: Jireček – Romančáková. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0; Diváci: 147.

FBŠ Všestary – Orel Rtyně v Podkrkonoší 6:9 (2:3, 2:2, 2:4). Branky: 18. Píše, 18. a 47. Novák, 35. Freiberg, 39. Moravec, 53. Macháček – 4. Cejnar, 17. a 51. Vejrek, 19. a 29. Kuře, 40. a 50. Weinelt, 42. Vacek, 48. Kábrt. Rozhodčí: Křepelák – Ondráček.

1. Slavia Praha 17 13 1 2 1 141:80 43

2. Kutná Hora 17 12 2 0 3 98:65 40

3. Liberec B 17 12 0 0 5 151:115 36

4. Rtyně 17 9 0 3 5 127:101 30

5. Dvůr Králové 17 8 1 2 6 96:95 28

6. Panthers Liberec 17 6 2 2 7 125:143 24

7. Náchod B 17 7 1 1 8 80:107 24

8. Všestary 17 7 0 1 9 115:117 22

9. Falcon 17 6 1 0 10 123:112 20

10. Akademie MB 17 5 2 1 9 97:97 20

11. Koberovy 17 3 1 0 13 64:125 11

12. Kolín 17 2 1 0 14 86:146 8