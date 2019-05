„Letošní ročník byl opravdu skvělý, moc jsme si ho užil,“ řekl po vítězství miláček hořických fanoušků Červený.

Ve druhém závodě jste s Didierem Gramsem předvedli úchvatný souboj.

Didi měl lepší start, já jsem se naštěstí dokázal dostat před něj a vedení jsem těsně udržel až do cíle, ale on ukázal, že je skvělým jezdcem.

To určitě, když po vašem pádu v prvním závodě vyhrál. Co se vám přihodilo?

Měl jsem taktiku ujet všem hned od startu. To se mi povedlo výborně, hned po prvním kole jsem měl velký náskok, jenže poté jsem udělal v prudké zatáčce chybu, když jsem špatně zařadil, motorka se rozjela a už s tím nešlo nic dělat.

Co jste si v první moment řekl?

Doufal jsem, že je v pořádku motorka, protože já jsem se jenom sklouzl a byl jsem v pohodě. Motorka sice sjela do příkopu, ale naštěstí se ji také nic nestalo.

Celkově 57. ročník hořických zatáček tedy hodnotíte pozitivně?

Určitě. Nádherně vyšlo počasí, navíc závody měly spád. A navíc bylo skvělé, že nám silnějším třídám přidali pořadatelé po jednom závodě, protože dříve třeba jezdci ze zahraničí řešili, zda mají kvůli jednomu závodu vážit tak dlouhou cestu. Tohle je skvělá odpověď. Za mě tedy super.

Vy jezdíte seriál mistrovství Evropy na přírodních okruzích (IRRC), jaký je váš cíl?

Chci být mezi nejlepšími, ale neřeším to. Je tam velká konkurence a za každý úspěch jsem rád. Uvidíme, na co to bude v letošní sezoně stačit.