Východní Čechy, Říčky v Orlických horách - Skiinterkriterium: Absolutními vítězi jsou Ondřej Surkoš a Slovenka Klaudia Nemcová.

Nejrychlejší slalomář mezi mladšími žáky David Kubeš. | Foto: Lukáš Prokeš

Pista na černé sjezdovce českým závodníkům seděla. V sobotním slalomu 54. ročníku Skiinterkriteria vybojovali čtyři medaile, v nedělním „obřáku" tři cenné kovy. O první zlato pro českou „repre" se postaral David Kubeš mezi mladšími žáky, jenž druhého reprezentanta Ruska porazil o 48 setin sekundy. Výborně si vedla Alena Labaštová, která dojela třetí mezi žákyněmi. Výtečnou formu ukázal na svahu Nizozemec Sergey Mol. Nedal nikomu žádnou šanci a v kategorii starších žáků bral zlato. Další medaile zamířily do českého tábora. Ondřej Surkoš ztratil na vítěze téměř sekundu, třetí Vojtěch Bambušek více než dvě. „Se sobotními závody jsem v podstatě spokojen, protože trať od prvního po posledního závodníka byla naprosto totožná. To znamená, že preparace trati umožnila udělat absolutně perfektní závody. Nebyl žádný protest ani téměř žádný úraz, takže to je pro nás organizátory další doklad o tom, že závody jsou dobře organizované," uvedl ředitel závodů Jaroslav Křístek.

Stavění tratě pro obří slalom st. žactva si vzal v neděli na svá bedra Petr Záhrobský a „ušil" ji přesně podle představ Ondry Surkoše. Český závodník skvěle „šněroval" mezi brankami, zajistil si zlatou medaili a titul absolutního vítěze. Podobným způsobem prolétla tratí i Slovenka Klaudia Nemcová, která si z Říček odveze dvě zlaté medaile a titul nejlepší žákyně. (bed)

Výsledky

SlalomStarší žákyně: 1. K. Nemcová (SVK) 1:35,65, 2. N. Blok (NED) 1:36,88, 3. J. Wlodarczyk (POL) 1:40,86.

Starší žáci: 1. S. Mol (NED) 1:38,21, 2. O. Surkoš (CZE) 1:39,19, 3. V. Bambušek (CZE) 1:40,53.

Mladší žákyně: 1. R. Jančová (SVK) 1:14,22, 2. A. Surová (SVK) 1:14,37, 3. A. Labaštová (CZE) 1:14,89.

Mladší žáci: 1. D. Kubeš (CZE) 1:12,80, 2. P. Sirotenko (RUS) 1:13,28, 3. M. Ilavský (SVK) 1:14,50.



Obří slalomStarší žákyně: 1. K. Nemcová (SVK) 1:36,64, 2. Y. Makovetska (UKR) 1:38,66, 3. J. Wlodarczyk (POL) 1:39,12.

Starší žáci: 1. O. Surkoš (CZE) 1:33,47, 2. J. Matulka (POL) 1:35,05, 3. S. Mol (NED) 1:35,43.

Mladší žákyně: 1. R. Jančová (SVK) 51,54, 2. A. Nováková (CZE) 51,96, 3. A. Surová (SVK) 52,85.

Mladší žáci: 1. M. Ilavský (SVK) 52,05, 2. D. Kubeš (CZE) 52,15, 3. J. Galmarini (GBR) 52,87.