V letošní evropské sezoně doplácí na technické problémy. Na oblíbené trati v Hořicích, kde ovládl dva závody během květnových 300 zatáček Gustava Havla, by si tak český závodník Petr Najman rád spravil chuť i během České Tourist Trophy. V rámci ní bude bojovat v kubatuře Supersport o body do prestižního seriálu IRRC. Jednoduché to však mít nebude ani tentokrát…

Najman přitom do neoficiálního mistrovství Evropy na přírodních okruzích letos naskočil skvěle, když z úvodního podniku v nizozemském Hengelu přivezl dvě druhá místa a rovných čtyřicet bodů. Jenže od té doby uplynulo hodně času a přibyly i strasti. „Od Holandska se mi bohužel moc nedaří, jelikož nám nedrží technika,“ přiznává velký sympaťák.

Výsledkové listiny z dalších tří štací evropského seriálu mu dávají za pravdu. V německém Schleizu, ve finské Imatře i naposledy v belgickém Chimay dojel vždy pouze v jedné jízdě ze dvou. „Na těchto podnicích jsme měli pokaždé nějakou závadu motoru, což ovlivnilo výsledky. Buď jsem nedojel, nebo jsem závodil s náhradním motorem, který nedosahuje takových výkonů,“ pokračuje Najman.

A s podobně nepříjemnými vyhlídkami míří i na východ Čech. „Bohužel jsme s týmem nestihli dát po Belgii dohromady ostrý motor, což znamená, že pojedu s náhradním. Bude to pro mě těžké, ale zároveň to určitě nevzdám. Pokusíme se udělat co nejlepší nastavení a zabojujeme o dobrý výsledek a body do seriálu IRRC,“ slibuje

V silné evropské konkurenci mu zatím patří páté místo, když celkovému pořadí vévodí jiný Čech Marek Červený, druhý je Brit Adam McLean. Následují Nizozemec Ilja Caljouw a další Angličan Gary Johnson.

Průběžné pořadí seriálu IRRC – Supersport: 1. Červený 163 bodů, 2. McLean (VB) 150 b., 3. Caljouw (NIZ) 106 b., 4. Johnson (VB) 98 b., 5. Najman 69 b.

I přes technické problémy je jasné, že Najman nedá svoji kůži lacino, vždyť Hořice ho pro závodění uchvátily. „Když mě otec poprvé v roce 2010 na Zatáčky vzal, hned mě očarovaly. Chtěl jsem se tu alespoň jednou svézt, což se povedlo v roce 2016 na klasiku. Bylo to neskutečný pocit – díky Hořicím jsem začal jezdit road racing. Tu trať prostě miluju,“ uzavírá.

Jestli bude s náhradním motorem konkurenceschopný, ukážou již sobotní tréninky. O body se pak bude prát v neděli.

Takhle se na České Tourist Trophy závodilo v roce 2023

Střípky ze závodního víkendu v Hořicích. Jubilejní 30. ročník si jezdci i fanoušci museli užít. | Video: Deník

