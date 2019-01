Hradec Králové - Basketbalový svátek je středem zájmu. Ve východních Čechách určitě.

Mistrovství Evropy basketbalistek v Hradci Králové: České republika - Španělsko. | Foto: Deník/ Michal Fanta

S nadsázkou, hokejisté hradeckého Mountfieldu spěchali domů ze soustředění, aby stihli šampionát, který se koná za jejich domy. Ve Fortuna aréně nechyběl jeden z trenérů Tomáš Martinec. Chválí diváckou kulisu, kterou zná z extraligy.

První kroky na zimák

To je patriotismus! Jen se vrátili, spěchali podporovat české dlouhánky.

„Minulý týden jsme byli na soustředění a vrátili jsme se v pátek. Stihl jsem jenom kousek zápasu s Ukrajinou v televizi. Co mám zprávy, také naši hokejisté se byli ve Fortuna aréně podívat," řekl hokejový trenér.

Návštěva pondělního utkání se Španělskem však byla jeho poslední.

„Je to škoda. Našim holkám jsme drželi palce, ale bohužel to nevyšlo. Nicméně je to jenom sport. Mrzí mě to o to víc, že se šampionát hraje v České republice a neúspěch našich děvčat bude spojován zrovna s Hradcem," zalitoval bývalý útočník, mimo jiné také sousedních Pardubic.

Sport s oranžovým míčem je mezi hokejisty populární. Nejen na sledování.

„Basket mám rád. Navíc ho ordinujeme i klukům v přípravě, protože myšlení je tam podobné jako v hokeji," podotkl Martinec, který si pochvaloval atmosféru.

„Naši fanoušci jsou proslulí tím, že podrží svůj tým za každého stavu. Proto dvakrát škoda, že děvčata nepostoupila," zopakoval smutnou pravdu Martinec.