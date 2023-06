České basketbalistky vstupují do ME. Trenérka Ptáčková vzala jen Zeithammerovou

/FOTOGALERIE/ Utkáním s Itálií vstoupí ve čtvrtek české basketbalistky do mistrovství Evropy 2023, které hostí společně Slovinsko a Izrael. Svěřenkyně hradecké trenérky Romany Ptáčkové se představí ve skupině B, která se odehraje v Tel Avivu. Cílem je postup ze skupiny. Její vítěz jde přímo do čtvrtfinále, celky na 2. a 3. příčce postoupí do osmifinále.

Hradecká rozehrávačka Kateřina Zeithammerová bude reprezentovat český výběr na evropském šampionátu. | Foto: FIBA