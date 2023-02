Právě celek ze země tulipánů je hlavním konkurentem Česka v boji o postup na mistrovství Evropy, které v červnu hostí Izrael a Slovinsko. Holanďanky mají na svém kontě dvě výhry a jednu porážku. Irsko (se třemi porážkami a bez výhry) je už ze hry o postup venku. Na šampionát postoupí totiž pouze vítěz této skupiny.

Je tedy jisté, že čtvrteční zápas o postupujícím na EuroBasket nerozhodne, ať už dopadne vítězstvím nebo porážkou českých barev. Irky však v podzimním mači s Nizozemskem naznačily, že by nemusely být tak snadným soupeřem, jakým byly tehdy v domácím utkání s Českem (14. listopadu 2021 – 54:70).

Trenérka Romana PtáčkováZdroj: CZ.BASKETBALL„Ke střetnutí s Irskem musíme přistoupit určitě tak, že jsme pořád favority, i když listopadový domácí zápas Irek s Nizozemskem (56:59) a jejich zlepšený výkon pro nás znamenají zdvižený prst. Hrají velmi urputně a tvrdě, kdy vyloženě zabetonují vymezené území, takže to pro nás rozhodně nebude nic jednoduchého, ale my to prostě musíme zvládnout,“ zdůrazňuje trenérka českého týmu Romana Ptáčková.

„Irsko bude mít v sestavě dvě významné hráčky, hrající ligy mimo svou zemi, které ve vzájemném duelu před rokem a půl nemělo. Herní styl bude o něco jiný než při prvních dvou zápasech na konci roku 2021. Už loni v závěru listopadu Irky vedly doma nad Nizozemskem v poločase 34:14,“ upozorňuje Ptáčková na vzestup ostrovního soka.

Vedle trenérky figurují v českém týmu i další tři Lvice z Hradce Králové – rozehrávačka Kateřina Zeithammerová, křídelnice Pamela Therese Effangová a pivotka Klára Vojtíková. Národní celek usiluje o patnáctou účast na ME za sebou.