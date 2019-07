Zlatá léta českého basketbalu. Přesněji řečeno toho mužského. Jeho zástupci sice nic nevyhráli, ale v posledních dvou letech se na něj valí samé radostné události.

Česká republika se poprvé v historii probojovala na mistrovství světa. Na něm si zahraje s hvězdným výběrem Spojených států. Největší opora reprezentace Tomáš Satoranský podepsal pohádkový kontrakt s Chicago Bulls. A teď to nejnovější ocenění. Česká republika byla vybrána jako spolupořadatel mistrovství Evropy v roce 2021. Také poprvé v dějinách samostatného státu.

Eurobasket v Praze

Kandidatura na pořádání jedné ze základních skupin podalo sedm zemí. Prezident evropské FIBA Turgay Demirel z Turecka oznamoval jako prvního pořadatele Německo. Naši západní sousedi totiž kandidovali nejen na uspořádání základní skupiny, ale také finálové části celého šampionátu. Hned jako druhá na řadu přišla cedule s nápisem Czech Republic. Přestože se česká kandidatura podle zpráv ze zákulisí mezi jasné favority neřadila. EuroBasket se bude hrát i v Gruzii a Itálii.

„Je to další milník, kam se český basketbal posunul. Ještě za sebou nemáme mistrovství světa a už před sebou máme zase další velký cíl v podobě domácího ME. To zde bylo naposledy na začátku osmdesátých let, ale tehdy ještě v Československu. Je to tedy další premiéra pro český basket,“ neskrýval nadšení kapitán národního týmu Pavel Pumprla, který společně s Jiřím Welschem a českou top modelkou Karolínou Kurkovou v Mnichově českou kandidaturu prezentovali.

Kromě nich má nemalý podíl na této významné „kořisti“ současný reprezentační trenér Ronen Ginzgurg, který má ve světě oranžového míče vybudovanou dobrou pověst.

„Je to fantastická zpráva pro český basketbal, i pro celý český sport a vlastně zemi. Ukazuje to, kolik lidí v Evropě oceňuje naše výsledky po profesionální stránce, ale i naší organizaci velkých akcí v minulých letech. V roce 2021 to bude obrovský basketbalový zážitek. Praha je skvělé město a Česká republika skvělá země. Jsem šťastný,“ nechal se slyšet izraelský kouč českého týmu.

Dnes los v Mnichově

Nyní se bude rozhodovat o českých soupeřích v kvalifikacích o mužské i ženské ME 2021. Los začíná ve 12:15.

V osudí pro kvalifikaci na mužský EuroBasket bude i Česká republika, konkrétně ve čtvrtém koši. Ještě před začátkem kvalifikačních bojů je ale jasné, že si na závěrečném turnaji česká reprezentace zahraje. Jedna ze základních skupin se totiž odehraje v Praze a Lvi mají jako zástupci pořádající země účast jistou.

Kvalifikaci o ME 2021 bude hrát celkem 32 zemí a jak již bylo zmíněno, počítají se do toho i čtyři pořadatelské země turnaje, o který v kvalifikaci půjde – Česká republika, Německo, Itálie a Gruzie. Týmy budou rozděleny do osmi čtyřčlenných skupin, přičemž v jedné skupině nesmí být více než jeden pořadatel EuroBasketu 2021.

Postupový klíč je daný – z každé skupiny, která neobsahuje pořadatele ME 2021, postupují tři nejlepší celky. Ze skupiny s pořadatelskou reprezentací jsou to dva nejlepší týmy plus pořadatel. Týmy z koše 1 budou losovány do skupin A, C, E a G společně s týmy z koše 4, 5 a 8. Týmy z koše dva budou losovány do skupin B, D, F a H společně s týmy z košů 3, 6 a 7.

Koš 1: Španělsko, Francie, Srbsko, Litva

Koš 2: Slovinsko, Řecko, Chorvatsko, Rusko

Koš 3: Itálie, Lotyšsko, Turecko, Ukrajina

Koš 4: Finsko, Německo, Česká republika, Polsko

Koš 5: Gruzie, Černá Hora, Belgie, Izrael

Koš 6: Maďarsko, Bosna a Hercegovina, Nizozemsko, Makedonie

Koš 7: Estonsko, Bulharsko, Švédsko, Rakousko

Koš 8: 4 týmy z předkvalifikace

Týmy byly do košů rozděleny na základě světového žebříčku.

Kvalifikace se odehraje ve třech oknech – v únoru 2020, na přelomu listopadu a prosince 2020 a v únoru 2021.

Ženy o Pyreneje…

Naději na ženský EuroBasket má 35 týmů, resp. Už jen 33. Španělsko a Francie (státy protínají Pyreneje) totiž jako pořádající země mají kvalifikaci jistou. Na rozdíl od mužského šampionátu, se zde do kvalifikace nezapojují. Znamená to, že 33 týmů bude rozlosováno do devíti skupin, přičemž šest z nich bude čtyřčlenných a tři trojčlenné.

Na šampionát postoupí devět vítězů svých kvalifikačních skupin a pět nejlepších týmů ze druhých míst. Pořadí ve skupinách určují zápasy se všemi týmy. Aby ale mohlo dojít k porovnání týmů na druhých místech, budou týmům ze čtyřčlenných skupin odečteny výsledky s posledním celkem skupiny.

Koš 1: Srbsko, Velká Británie, Belgie, Švédsko, Maďarsko, Rusko, Itálie, Slovinsko, Lotyšsko

Koš 2: Černá Hora, Bělorusko, Turecko, Česká republika, Ukrajina, Řecko, Bosna a Hercegovina, Slovensko, Chorvatsko

Koš 3: Litva, Polsko, Izrael, Rumunsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Island, Švýcarsko

Koš 4: Estonsko, Bulharsko, Finsko, Makedonie, Albánie, Dánsko

Kvalifikace se odehraje ve třech oknech – v listopadu 2019, v listopadu 2020 a na přelomu ledna a února 2021.