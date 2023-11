Florbalisté Hradce Králové odehráli s favorizovaným Ústím nad Labem v 11. kole první ligy naprosto vyrovnanou partii. Z utkání však odešli smolně 5:6 poraženi. V duelu třikrát vedli, neproměnili dva samostatné nájezdy a na body jim nestačil ani hattrick Jana Kourka. „S výkonem jsme spokojeni, škoda, že nám to v závěru uteklo,“ řekl střelec tří branek.

Sestřih FbC Respect Hradec Králové - Florbal Ústí 5:6. | Video: FbC Hradec Králové/youtube.com

Východočeši do zápasu vstoupili skvěle, když je po třech minutách poslal do vedení Kourek. Jenže poslední minutu první třetiny by nejraději vymazali. Nejprve v čase 19:07 neproměnil trestné střílení Hušek a hned o sedm vteřin později trestal hostující Semerád – 1:1.

Stejný hráč se trefil okamžitě po startu prostřední části. Na to však reagoval domácí muž zápasu Kourek, který dvěma góly dokonal bleskový hattrick a Respect rázem vedl 3:2. „Se svým výkonem jsem spokojený. Po třech letech jsem rád za každý gól a za každou šanci na hřišti. Jen mě mrzí, že nemáme tři body,“ zhodnotil Kourek.

Ústí dokázalo srovnat v 35. minutě brankou Kolstrunka, necelou minutu po něm se prosadil mladý talent Hradce Vítek Ryba a domácí opět vedli. Následně měli možnost odskočit dokonce do dvoubrankového vedení, když rozhodčí nařídili další samostatný nájezd. Toho se tentokrát chopil Koubek, ale i on byl neúspěšný. O šest vteřin později přišla další studená sprcha pro florbalisty ze soutoku Labe a Orlice, krok totiž srovnal hostující Horn. „Škoda dvou neproměněných trestných střílení, které by nám pomohly se v zápase cítit líp,“ povzdechl si hradecký trenér Tomáš Pokorný.

Ztracené tři body

Do poslední třetiny znovu lépe vstoupili hosté. Gólově se dokázali prosadit Sattler a Horn – 4:6. Hradci vykřesal jiskru naděje Gregor, ale i přes závěrečný tlak se Východočechům vyrovnat nepodařilo. „Za mě jsou to ztracené tři body. Ze zápasu jsme měli daleko víc vytěžit. Ústí hrálo hodně pasivně, my jsme ho přehrávali velkou část utkání. Bohužel neproměníme vypracované šance a když jsme měli v defenzivě nějakou mezírku, tak soupeř hned trestal,“ dodal Pokorný.

Ústí se po tříbodové výhře posunulo do čela prvoligové tabulky. Hradec je třináctý. „Myslím, že jsme předvedli suprový výkon. Každý týden se o trošku zlepšujeme, Ústí patří mezi špičku první ligy,“ uzavřel Kourek.

V dalším kole se Respect představí v neděli od 17 hodin na palubovce FbC Plzeň.

FbC Respect Hradec Králové - Florbal Ústí 5:6

Fakta - branky: 3., 23. a 26. Kourek, 36. V. Ryba, 45. Gregor – 20. a 21. Semerád, 35. Kolstrunk, 36. a 45. Horn, 42. Sattler, 45. Horn. Rozhodčí: Tichý – Žofka. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 107. Třetiny: 1:1, 3:3, 1:2.

Další výsledky 11. kola

FAT PIPE Start98 - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 3:6 (2:2, 0:3, 1:1), ASK Orka Čelákovice - FbC Plzeň 6:0 (1:0, 0:0, 5:0), Kanonýři Kladno - FBC Štíři Č. Budějovice 11:3 (1:2, 3:1, 7:0), TJ Znojmo LAUFEN CZ - DDQ Florbal Chomutov 3:4 (0:1, 2:1, 1:2), FBŠ Hummel Hattrick Brno - FBC Letka Toman Finance Group 5:4p (0:1, 3:2, 1:1, 1:0), Goldea PANTHERS OTROKOVICE - Bulldogs Brno 4:8 (2:0, 0:5, 2:3).

Tabulka

1. Ústí 11 7 3 1 0 64:35 28

2. Bulldogs Brno 11 8 0 3 0 88:48 27

3. Otrokovice 11 8 1 1 1 61:39 27

4. Kladno 11 5 2 0 4 74:41 19

5. Znojmo 11 6 0 1 4 47:49 19

6. Chomutov 11 5 1 1 4 58:50 18

7. Brno Gullivers 11 4 1 1 5 60:54 15

8. České Budějovice 11 3 2 1 5 55:69 14

9. Hattrick Brno 11 2 2 2 5 49:56 12

10. FBC Letka 11 3 1 1 6 42:58 12

11. FAT PIPE Start98 11 3 0 2 6 59:72 11

12. FbC Plzeň 11 2 1 2 6 34:63 10

13. Hradec Králové 11 2 2 0 7 50:81 10

14. Čelákovice 11 2 1 1 7 44:70 9

- s přispěním Davida Šimečka