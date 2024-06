/FOTO, VIDEO/ Takovou akci jinde v republice nenajdete. Běžecký závod na jeden kilometr se třemi zastávkami, kdy na každé musí účastník vypít „lahváče“ piva. Původně se jednalo o srandu kamarádů, teď se z toho pomalu stává masová akce. V sobotu, kdy se v obci Nepolisy u Chlumce nad Cidlinou na Královéhradecku uskuteční šesté pokračování, bude na startu téměř dvě stě závodníků z různých koutů Česka. Součástí jsou doprovodné soutěže a turnaje. Letos poprvé půjde o celodenní klání.

CHALIHO KILÁK. Podívejte se, jak tahle akce probíhá. | Video: pořadatelé

Chaliho kilák, tak se jmenuje tato netradiční akce. Její vznik je interesantní. „V květnu roku 2019 jsme měli období, kdy nám trochu vyrostly pivní pupíčky a tak jsme přemýšleli, jak se dostat zpátky do formy. Napadl nás velký plán: takový menší Spartan race. Říkali jsme si, že by bylo super udělat i menší doprovodnou disciplínu, kdy by se na krátké trati vypila tři piva na čas. Zkrátka jen taková sranda,“ líčí Pavel Říha, jeden z dua zakladatelů této akce.

Tím druhým je Lukáš Chaloupka, podle jeho přezdívky vznikl název Chaliho kilák. „Po prvním nadšení nastalo ticho po pěšině. Nicméně po měsíci na menší grilovačce přišel první zkušební pokus. Na Nepolišský Spartan race sice už nikdy nedošlo, ale měsíc od tohoto pokusu se uskutečnil první ročník Chaliho kiláku,“ vzpomíná Říha.

Chaliho kilákZdroj: pořadatelé

„Prvního ročníku se zúčastnilo třináct kamarádů, ale postupně tahle akce přerostla v opravdový závod, který letos poběží přes sto padesát závodníků, možná až ke dvěma stovkám. Účastní se ho pravidelní matadoři, ale každoročně přiláká nové tváře z mnoha koutů republiky,“ říká Lukáš Chaloupka, jenž patří mezi hlavní organizátory. „Většinou k nám zavítají mladší generace, ale pozor, máme tu i starší ročníky. Nejstarším účastníkem je 73letý pán,“ dodává.

„Rok od roku se k nám vypravuje větší a větší halda lidí, nejen aktivních účastníků, ale i přihlížejících a fandících. Letos navíc půjde poprvé o celodenní akci. Bude to paráda,“ upozorňuje Jiří Špás, důležitý člen organizačního štábu. „Každým rokem se snažíme posunout hranice dál,“ podotýká Chaloupka alias Chali.

Chaliho kilákZdroj: pořadatelé

Hlavním bodem programu na nepoliském fotbalovém hřišti je běžecký závod na jeden kilometrů se třemi zastávkami ve vesnici na vypití pivního „lahváče“. Traťovým rekordmanem je z loňského roku Filip Jelínek, který se prolétl a propil k času 5 minut a 30 vteřin. Chaliho kilák je doplněn pivními hrami jako je turnaj v beerpongu, pivní štafeta a novinkou pro letošní rok je turnájek v malé kopané. Náročný den pak zakončí večerní afterparty, kde tento rok zahraje DJ Stefi.

„Závodíme o putovní pohár, pivní ceny, ale koneckonců myšlenkou akce je odstartovat léto v obklopení příjemných lidí s dobrou náladou, která je až nakažlivá, což nás každý rok nabíjí pozitivní energií a věříme, že i všechny zúčastněné, kteří se k nám pravidelně vracejí,“ uzavírá Lukáš Chaloupka.

Chaliho kilákZdroj: pořadatelé