FOTBAL

AGRO CS pohár muži: Třebechovice pod Orebem – Lokomotiva Hradec Králové, Nový Hradec Králové – Slavia Hradec Králové (obojí 18.00).

JAKO Cup muži: Kobylice – Stěžery (18).

BELSPORT CUP starší přípravka - zápasy o pořadí: hřiště Malšova Lhota (17.00) - účast: Malšova Lhota, Vysoká nad Labem B, Nepolisy.

VOLEJBAL

Hradec Králové - oslavy 100 let: 14.00 – 16.00: barevný minivolejbal, 14.00 – 18.00: sportovní akce pro děti a veřejnost, beachvolejbal (sportovní areál TJ Slavia Orlická kotlina), 16.30 - 17.30: krajský výběr žen - Walbrzych, 18.00 – 19.00 muži – Walbrzych (sportovní hala TJ Slavia Orlická kotlina).

Sobota 26. června

FOTBAL

AGRO CS pohár muži: Předměřice nad Labem – Třebeš U19 (15.00), Skřivany – Třebeš B (17.00).

JAKO Cup muži: Roudnice B – Boharyně, Dobřenice - Nechanice (obojí 17.00).

BELSPORT Cup starší žáci: Třebeš – Prasek (13.00).

BELSPORT CUP starší přípravka - zápasy o pořadí: hřiště Kunčice (9) - účast: Kunčice, Stěžery, Slavia Hradec Králové B.

BURDYCH CUP mladší přípravka - zápasy o pořadí: Malšova Lhota B – Černilov (10.00), Kunčice – Malšova Lhota A (10.00).

Satelitní turnaj Tetov: Převýšov – Újezd (14.00), Nové Město nad Cidlinou – Zdechovice (17.00).

Přípravné kopačky: Třebeš – Kutná Hora (10.00).

Hradec Králové: 13. ročník charitativního turnaje Sport Hradec Cup se koná od 9 hodin ve sportovním areálu TJ Slavia Hradec Králové v Orlické kotlině. Hrát se bude turnaj v malé kopané s účastí mnoha známých osobností, nedílnou součástí je i dražba sportovních artefaktů a výtěžek jde na pomoc dětí s hendikepem. Ve sportovní části se představí 16 týmů, ale to hlavní následuje až po turnaji. Společně bude podpořeno 10 malých bojovnic a bojovníků! Jejich životní příběhy najdete na tomto odkaze: www.sporthradec.cz/komu-jsme-pomohli/ V dražbě se letos objeví parádní kousky (dresy atd.): Cristiano Ronaldo (Juventus), Neymar (PSG), Gigi Buffon (PSG), Miralem Pjanič (Juventus), Toni Kroos (Bayern Mnichov), Vladimír Sobotka (HC Sparta Praha), Milan Gulaš (HC Plzeň), Adam Hložek (AC Sparta Praha), Tomáš Holeš (repre ČR), Tomáš Koubek (repre ČR), Tomáš Satoranský, David Dvořák a další. Doprovodný program: turnaj v judo malých nadějí, fotbalová aréna jeden na jednoho, turnajová tombola (let balónem Hembalon, roční předplatné na O2 TV a další ceny).

Orientační harmonogram dne: 9.00 – 12.00: základní skupiny fotbalového turnaje, 12.00 – 13.00 turnajová dražba, 13.00 – 15.00: play off turnaje, 15.00 - 15.30: vyhlášení výsledků, 15.30 – 16.00: předání finančních prostředků rodinám. Občerstvení bude na místě k dispozici, těšit se můžete i na řadu známých tváří ze sportovního světa. Jste srdečně vítáni!

VOLEJBAL

Hradec Králové - oslavy 100 let: 10.00 – 18.00: turnaje juniorů, juniorek, kadetů, kadetek a veteránů, akce pro děti a veřejnost, beachvolejbal (sportovní hala a areál TJ Slavia Orlická kotlina).

Neděle 27. června

FOTBAL

JAKO Cup muži: Stěžery B – Skřivany B (15.00).

BELSPORT Cup starší žáci: Dohalice/Probluz – Černilov (10.00), Slavia Hradec Králové – Nový Hradec Králové/Vysoká nad Labem (14.00).

BELSPORT CUP starší přípravka - zápasy o pořadí: hřiště Urbanice (10.00) - účast: Kratonohy/Roudnice, Urbanice, Černilov.

BURDYCH CUP mladší přípravka - zápasy o pořadí: Stěžery B – Slavia Hradec Králové B (9.00), Stěžery A – Malšova Lhota C (10.00); hřiště Vysoká nad Labem (9.30) - účast: Roudnice/Kratonohy, Třebechovice pod Orebem, Nepolisy, Vysoká nad Labem B.

VOLEJBAL

Hradec Králové - oslavy 100 let: 10.00 – 18.00: Mistrovství ČR žáků U16, turnaj dospělých 4+2 mixy, akce pro děti a veřejnost, beachvolejbal (sportovní areál TJ Slavia Orlická kotlina).

Lubomír Douděra