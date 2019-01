Hradec Králové /ROZHOVOR/ – Výhru (64:61) a prohru (63:66) si připsaly hradecké basketbalistky v úvodním dvojzápase čtvrtfinále ŽBL s Valosunem. V sobotu a v neděli hrají na palubovce soupeře. „Minimálně jednu výhru si chceme odvézt, abychom sérii vrátily do Hradce," přeje si Kateřina Zavázalová, rozehrávačka „lvic".

Kateřina Zavázalová. | Foto: Deník

Doma jste jenom jednou vyhrály, je to velký problém?

Určitě jsme doma chtěly dvakrát zvítězit, takže se nám situace trochu zkomplikovala, ale do Brna jedeme zabojovat. Ještě to nevidíme jako ztracené.

Překvapil vás soupeř v něčem?

Ani ne. Brňanky hrály to, co jsme věděly: agresivní obranu a rychlé protiútoky. Vedení bylo spíše na naší straně, v jedné chvíli to bylo kolem patnácti bodů. Jenom vlastními chybami jsme se ve středu dostaly k porážce.

V obou zápasech jste vedly více než desetibodovým rozdílem. Nemohlo vás to ukolíbat?

To si nemyslím. Spíše to bylo tím, že nastal nějaký zlom. Ten se musíme snažit vyřešit, aby se ve třetím zápase neopakoval. Dá se říct, že obě utkání měla stejný scénář. Aby bylo dvakrát štěstí na naší straně, na to se nedalo spoléhat.

Vstřelily jste poměrně málo bodů. Vnímáte to stejně?

Bodů sice napadlo tolik, ale spíše to bylo opatrností. Věděly jsme, že to jsou důležité duely, a tak byla určitě znát nervozita na obou stranách.

Co hodláte podniknout, abyste v Brně alespoň jednou uspěly?

Musíme bojovat. Věříme si na ně, už jsme tam i dokázaly zvítězit. Víme, že to nebude lehké. Minimálně jednu výhru si chceme odvézt, abychom sérii vrátily do Hradce.