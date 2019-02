Hradec Králové - Oddíl Tělovýchovná jednota Slavia Hradec Králové pořádá nábor chlapců i dívek na volejbal ve sportovním areálu a v hale Slavia Hradec Králové v Orlické kotlině.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Tréninky 1. až 5. třídy a začátečníků probíhají v pondělí, ve středu a v pátek od 15 do 16.30 hodin formou sportovních her. Tréninky 6. třídy a starších probíhají v pondělí, v úterý, ve středu a v pátek od 16.30 do 18 hodin.

Kontakt a informace: Jakub Lejsek (telef. číslo: 732 857 154, e-mail: lejsek@cvf.cz, web: www.volejbal-slaviahk.cz).

Lubomír Douděra