Hradec Králové - Hradecký tým basketbalistů má za sebou základní část a dnes vstupuje do nadstavby.

Lubomír Peterka. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Nedalo se čekat, že by jako nováček v nejvyšší soutěži kosili jednoho soupeře za druhým. Určitě si však přáli více zápasů s úspěšným koncem. Hradečtí basketbalisté zakončili základní část Kooperativa NBL na posledním místě, když z dvaadvaceti utkání jen třikrát slavili vítězství. A to je málo.

„Moc spokojený samozřejmě nejsem. Chtěli jsme mít alespoň o dvě tři výhry více. Mrzí mě, že jsme toho nedosáhli. A také mě mrzí, že jsme doma neporazili aspoň jeden silnější tým. Spoustu duelů jsme měli dobře rozjetých, ale nedotáhli jsme to do konce. I v posledním utkání v Brně jsme sehráli výborně první půli, ale druhou část jsme nezvládli. Jinak jsme extra špatné výsledky neměli, mezi námi a většinou soupeřů nebyl až tak velký rozdíl. V průběhu soutěže u nás došlo k výměně hráčů, tým se stále vyvíjí, situace je složitá, ale doufám, že jsme už našli optimální sestavu,“ říká Lubomír Peterka, kouč Královských Sokolů.

Jeho svěřence teď čeká nadstavbová skupina A2, kde se čtyřkolově utkají týmy, které skončily po základní části na 9. až 12. místě.

„V nadstavbě není nic odepsané. Soupeři budou určitě hratelní. Náš cíl je stále stejný, jako jsme měli před sezonou, tedy vyhnout se baráži, která čeká na poslední tým. Play off pro nás asi není úplně reálné, nicméně jedenáctá příčka je podle mě v našich silách. K tomu je ovšem zapotřebí vyhrávat doma a občas přivézt nějakou výhru i z venku. Určitě nesmírně důležitý bude začátek, kdy máme dva zápasy doma. Kdybychom je zvládli, mohlo by nám to psychicky pomoci a naopak třeba Ostravu dostat pod tlak,“ přál by si hradecký trenér.

Tabulka po základní části:

1. Nymburk 22 22 0 2130:1603 100

2. Svitavy 22 16 6 1890:1668 72.7

3. Děčín 22 14 8 1855:1780 63.6

4. Olomoucko 22 13 9 1925:1820 59.1

5. Pardubice 22 13 9 1885:1769 59.1

6. Ústí n. Labem 22 13 9 1815:1817 59.1

7. Opava 22 10 12 1792:1851 45.5

8. Brno 22 8 14 1617:1744 36.4

9. USK Praha 22 7 15 1637:1793 31.8

10. Kolín 22 7 15 1853:1974 31.8

11. Ostrava 22 6 16 1773:2067 27.3

12. Hradec Králové 22 3 19 1730:2016 13.6

Královští Sokoli v nadstavbě - skupina A2 (o 9. až 12. místo):

1. kolo: Hradec – Ostrava (středa 6. 2., 19.00);

2. kolo: Hradec – USK Praha (středa 13. 2., 19.00);

3. kolo: Kolín – Hradec (sobota 2. 3., 17.45);

4. kolo: Ostrava – Hradec (sobota 9. 3., 17.30);

5. kolo: USK Praha – Hradec (středa 13. 3., 18.00);

6. kolo: Hradec – Kolín (sobota 16. 3., 18.00);

7. kolo: Hradec – Ostrava (středa 20. 3., 19.00);

8. kolo: Hradec – USK Praha (sobota 23. 3., 18.00);

9. kolo: Kolín – Hradec (sobota 30. 3., 17.45);

10. kolo: Ostrava – Hradec (středa 3. 4., 17.30);

11. kolo: USK Praha – Hradec (sobota 6. 4., 17.30);

12. kolo: Hradec – Kolín (středa 10. 4., 19.00).