Znovu si dokázaly, že v určitých pasážích zápasů mohou hrát s gigantem vyrovnaně.

Hradecké basketbalistky sice prohrály i druhé finále Renomia ŽBL s favorizovaným USK Praha více než třicetibodovým rozdílem, tentokrát doma 68:100 (předtím venku 68:101), přesto v některých fázích utkání zanechaly velmi dobrý dojem.

Svým způsobem tak opět dokázaly, že patří mezi tuzemskou elitu a v letošním roce získají právem stříbrné medaile. USK je totiž tým evropského formátu plný domácích i zahraničních hvězd a reprezentantek, se kterým se v Česku zatím nikdo nemůže rovnat.

Oba výsledky jsou sice podobné, přesto průběhy duelů byly trochu odlišné. „Oproti minulému zápasu jsme začali hůře. V Praze to bylo po první čtvrtce 30:25, kdežto tady jsme prohrávali během úvodní části už 7:27 a to vypadalo hrozivě. Ale pak jsme se přece jen rozehráli, druhá část byla z naší strany vynikající a i přestávkový dvanáctibodový rozdíl byl přijatelný,“ uvedl Miroslav Volejník, asistent trenérky Lvic a prezident královéhradeckého klubu.

„Hráčky pražského USK proměnily v úvodu všechno, zatímco my jsme se netrefovali. Poté nás držela Vojtíková a dá se říct, že první poločas byl ve výsledku výborný. A ono i celkově si myslím, že jsme podali poměrně kvalitní výkon v sestavě, co máme. Jenom to trochu pokazila poslední čtvrtina, kterou jsme prohráli 11:28. Tím vznikl třicetibodový rozdíl. Přesto dvě čtvrtiny byly od nás velmi slušné. Chyby tam samozřejmě byly, ale i tak může panovat docela spokojenost,“ dodal Volejník.

Třetí a pravděpodobně závěrečný mač série je na pořadu v pátek (17) v Praze.