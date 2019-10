Ondro, do čela jste se dostal po 1. kole a vedení jste pak udržel až do konce.

Celý závod to bylo těsné. Ráfek (Rauchfuss - pozn. red.) mi dal hodně zabrat. Samozřejmě jsem mu chtěl ujet víc, ale nedalo se to, on jel hezký závod.

Co se vám nejvíce líbilo na technické pasáži, případně co vás nejvíce potrápilo?

Zajímavá tam byla vsuvka do terénu, to bylo takové trošku víc bikové. To bylo super a moc se mi to líbilo, navíc tam bylo hodně lidí. Ale samozřejmě mi nesedí rovinky, tam byl Ráfek určitě silnější.

Neřekli jsme vám, že cenou za první místo je plyšový medvěd. Stálo to za to?

Jo, jasně. Mně to je vcelku jedno (usměje se). (pt, fš)