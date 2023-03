Na patnácté kolo první ligy nebudou házenkáři z východních Čech rádi vzpomínat. Ani jeden ze tří reprezentantů regionu v něm totiž nebodoval. Hráči jičínské rezervy a Náchoda přitom byli úspěchu na palubovce soupeřů tak blízko! Třeba o poločasových přestávkách by na domácí celky málokdo sázel.

Leč nevyšlo to. Soupeři dohnali gólové ztráty a v koncovkách obou duelů brali těsná vítězství. Pouze tým Dvora Králové nad Labem byl tentokrát bodům na hony vzdálen, ve Vršovicích padl rozdílem osmi branek.

I. liga mužů – 15. kolo

Bystřice p. H. – Jičín B 31:30 (15:18)

V souboji tabulkových sousedů si po celou polovinu prvního poločasu udržovali nejtěsnější náskok domácí hráči. Poté se však misky vah převážily na stranu Jičínských a ve vedení byli neustále hosté. Ve 25. minutě po sérii tref Knittla, Krahulce a Bareše vedli dokonce rozdílem pět branek (11:16).

Do pauzy Bystřičtí snížili, přesto se ve skóre dívali soupeři na záda až do 43. minuty. Záhy šňůrou čtyř branek otočili stav na 25:23 a do závěrečného klaksonu už vedení nepustili.

Branky: Cibulec 8/1, Kyryljuk a Salvet 7, Randýsek 4/3, Matela 3, Mozola a Měchura 1 – D. Krahulec 13/4, M. Bareš 6, M. Knittl a Frýba 3, M. Hájek 2, P. Drbohlav, Ženatý a Hejtmánek 1. Rozhodčí: Pernička, M. Tůma. Vyloučení: 2:6. Diváci: 125.

Šťáhlavy – Náchod 29:28 (13:17)

Týden poté, co klesli na poslední příčku tabulky, cestovali házenkáři Náchoda na horkou šťáhlavskou půdu, kde je čekal silný domácí tým. Na jeho kvality ale hosté od začátku zápasu nebrali zřetel a výborným přístupem k utkání favorita naprosto zaskočili.

Náchodští už o přestávce vedli čtyřgólovým náskokem a ihned po pauze odskočili do vedení 13:18. Bohužel rozprava domácího trenéra v šatně byla nejspíš natolik důrazná, že se Sokol brzy zmátořil a za dalších deset minut už bylo vyrovnáno (19:19).

Hosté nerozhodný výsledek drželi do úplného finiše zápasu, půl minuty před koncem se ale prosadil Sedláček a na jeho vítěznou trefu už Východočeši odpovědět nestihli.

Branky: Nolč 8, Brůha a Zeda 5, Hörner 4, Kesl 3, O. Sedláček 3/1. J. Nosek 1 – J. Metelka 7/4, J. Hrachový 6, P. Černý 5, R. Cvejn 4, Štajnrt, Udovychenko a Pinho Valente 2. Rozhodčí: Mošna, Vaník. Vyloučení: 4:6. ŽK: 0:1. Diváci: 98.

Vršovice – Dvůr Králové n. L. 35:27 (21:14)

Ani Dvoráci nezahájili venkovní duel 15. kola zle. Dvakrát se na palubovce Vršovic ujali vedení a ještě ve 14. minutě ztráceli na soupeře pouhou jednu branku. Pak ale domácí pěti góly v řadě odskočili a do poločasové přestávky si nesli příjemný náskok sedmi branek.

Druhá půle byla gólově vyrovnaná, znamenalo to však, že si Pražané jen jistili dostatečný náskok a soupeře v ani jednom případě nenechali se střelecky dotáhnout či snad z utkání ještě udělat drama.

Branky: Klečánek 6, Matějášek a M. Přibyl 4, K. Konečný 4/3, Melich, Podborský, Janotka, Kotrč a Chytil 3, Zůbek a Heřt 1 – M. Picha 7/1, Etrich, Kamberský, J. Groh, Kuhn a M. Šíl 3, L. Picha 3/1, T. Voňka 2. Rozhodčí: A. Beneš a Kosmák. Vyloučení: 4:4. ŽK: 0:0. Diváci: 44.

Házenkáři Sokola Vršovice po utkání s týmem Dvora Králové nad Labem.Zdroj: Házená TJ Sokol Praha Vršovice

Další výsledky 15. kola: Chodov – Vsetín 32:30, Litovel – Zlín 33:31, Velká Bystřice – Bohunice 33:28.

Aktuální tabulka I. ligy

1. KH BEECH Vsetín 15 12 0 3 476:383 24

2. Tatran Litovel 15 11 1 3 457:397 23

3. TJ JM Chodov 15 8 2 5 435:401 18

4. Tatran Bohunice 15 8 1 6 399:375 17

5. Sokol Šťáhlavy 15 8 1 6 449:428 17

6. Handball club Zlín 15 7 1 7 416:406 15

7. HBC Jičín B 15 5 4 6 415:391 14

8. HK Bystřice pod Hostýnem 15 7 0 8 437:452 14

9. Házená Velká Bystřice 15 5 3 7 454:455 13

10. Sokol Vršovice 15 4 4 7 392:420 12

11. 1. HK Dvůr Králové nad Labem 15 3 1 11 366:475 7

12. TJ Náchod 15 2 2 11 353:466 6

Program 16. kola – sobota 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Bystřice pod Hostýnem, Náchod – Chodov. Neděle 13.00: Jičín B – Šťáhlavy. 15.00: Bohunice – Vršovice. 16.00: Vsetín – Litovel. 18.00: Zlín – Velká Bystřice.