Hradec Králové - Se startem roku se tradičně chystá anketa Nejúspěšnější sportovec města Hradec Králové, tentokrát jde o období 2018.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Na slavnostním galavečeru dojde také k vyhlášení ankety čtenářů Hvězda Hradeckého deníku, kde o výsledcích rozhodnete vy. Svého favorita uveďte do kuponu, který doručte do 14. 2. do redakce Hradeckého deníku (Kladská 17, 500 03 HK, heslo: Sportovec roku). Vítězem se stane jednotlivec či kolektiv, který získá nejvíce hlasů. Nominace je následující:

Jednotlivci

BÁŠOVÁ ALŽBĚTA, badminton, Montas HK, trenér P. Báša, MČR – čtyřhra + mix 1. místo, Mem. St. Krauze – čtyřhra 1. m., Mem. I. Škáchy – čtyřhra + mix 1. m.

BROŽ MAREK, zápas – váha 92 kg, Sokol HK, trenér F. Maňásek ml., MČR vol. styl – 1. m., Mezin. VC Brna – 2. m., Mez. turnaj Prievidza – 1. m.

ČERNÝ PATRIK, footbag, Sokol HK, trenér T. Tuček, MS jednotlivců Bulharsko – 1. m., ME jednotlivců Slovinsko – 1. m., MČR jednotlivců – 1. m.

FANDERLÍK VÍTEK, hokejbal, HBC HK 1988, trenér M. Koza, MSJ Kanada – 1. m., Extraliga mužů – 4. m., Extraliga st. dor. – 3. m.

FUCHSOVÁ MICHAELA, badminton, Montas HK, trenér P. Báša, MČR – čtyřhra 1. m., MČR U19 – čtyřhra 1. m.

HODBOĎ LUKÁŠ, atletika – běh na 800 m, Sokol HK, trenér J. Vedra, ME Berlín – 8. m., MČR mužů – 1. m. + 2. m. štafeta 4x400 m, MČR do 22 let – 1. m. + 1. m. štafeta 4x400 m, HMČR mužů – 2. m. + 3. m. štafeta 4x200 m, v anketě Atlet roku 2018 získal ocenění „Objev roku“.

KUBÁT PAVEL, or. běh, OK 99 HK, trenér P. Losman, MS Lotyšsko – štafety 5. m., klas. trať 21. m., krátká trať – 22. m.; ME Švýcarsko – štafety 4. m.; SP Turnov 4. kolo – krátká trať 4. m.

LANG JAROSLAV, sport. střelba – skeet, SSK Dukla HK, trenér P. Luštický, MEJ Rakousko – 7. m. jednotlivci, 2. m. družstva, 2. m. mix tým; MSJ Korea – 8. m. jednotlivci, 1. m. družstva; SP jun. Německo – 2. m. jednotlivci, 1. m. družstva; MČR jun. – 2. m. jednotlivci.

PETŘIKOV PAVEL, judo, JC HK, trenér P. Petřikov st., MS Ázerbájdžán, váha do 66 kg – 9. m.; SP Praha, váha -60 kg – 3. m.; EP Slovinsko, váha -66 kg – 3. m.; GP Tunis, váha -66 kg – 7. m.; GP Chorvatsko, váha -66 kg – 9. m.; GP Maďarsko, váha -66 kg – 9. m.

ROUŠAVÝ LEOŠ, kvadriatlon, RN HK, bez trenéra, MS Hannover – 5. m., MS Týn n. V. – 8. m., MS Ratscher – 7. m., ME Křetínka – 4. m., SP Bomber – 3. m., SP Kapošvár – 4. m., SP Komárno – 4. m.

SKOKANOVÁ DANA, sport. šerm, Orel jednota HK, bez trenéra, kat. 40 – 49 let, MČR Praha – kord 1. m., šavle – 1. m.; celoroční žebříček fleret – 1. m., šavle – 2. m., kord – 4. m.

ŠILDBERGER MICHAL, šipky, Maséři HK, bez trenéra, MČR – 1. m., Mistr HK.

ŠIMŮNEK JOSEF, hokejbal, HBC HK 1988, trenér M. Koza, MSJ Kanada – 1. m., Extraliga mužů – 4. m., Extraliga st. dor. – 3. m.

VLKOVSKÁ VERONIKA, tenis, T-C DTJ HK, trenérka I. Vlkovská, MČR – 3. m. dvouhra, 2. m. čtyřhra.

VLKOVSKÝ VOJTĚCH, tenis, T-C DTJ HK, trenérka I. Vlkovská, ITF futures $15.000 – 1. m. čtyřhra.

ZAPADLO RICHARD, sport. šerm, Orel jednota HK, bez trenéra, kat. 50 – 59 let: MČR – kord 1. m., šavle 1. m., fleret 3. m.; celoroční žebříček: šavle – 1. m., kord – 2. m., fleret – 2. m.

Kolektivy

HBC HK 1988, hokejbal – muži, trenér P. Novák, ČP – 1. m., Extraliga – 4. m.

HBC HK 1988, hokejbal – starší dorost, trenér M. Koza, Mistrovství ČR 3. místo.

SOKOL PP HK –KRÁLOVŠTÍ SOKOLI, basket muži, trenér L. Peterka, I. liga – 1. m., přes baráž postup do KNBL (mužský basket v HK se po 25 letech vrátil do nejvyšší soutěže).

MOUNTFIELD HK, extraliga hokeje, trenér V. Sýkora, sezona 2017/18 – 4. m.

OK 99 HK – družstvo dospělých, or. běh, trenér J. Kamenický, MČR – družstva 1. m., štafety muži 2. m., štafety ženy 3. m.; ČP štafet ženy – 1. m., muži – 3. m., Česká liga klubů – 2. m.

SOKOL HK – HRADECKÉ LVICE, basket ženy, trenérka R. Ptáčková, ŽBL 17/18 – 4. m.

DUKLA HK, sport. střelba – skeet, družstvo ve složení Miloš Slavíček (trenér P. Luštický) a Tomáš Nýdrle (trenér J. Sychra) ME Rakousko – 1. m.

SOKOL HK, atletika – štafeta 4x400m (Michal Blažek, David Ryba, Lukáš Hodboď, Vít Müller), MČR mužů do 22 let – 1. m. (krajský rekord v čase 3:16,22).

SOKOL HK, atletika – ligové družstvo mužů, vedoucí J. Nohejl, I. liga – postup ze základní části a konečné 5. m. v baráži o extraligu, celkově 11. m. MČR.

TJ SOKOL PP HK, st. tenis – extraligový tým (Jakub Crha, Martin Pavlica, Michal Lebeda ml., Marek Klásek, Vlastimil Buben), trenér M. Lebeda st., Extraliga mužů – 3. m., MČR čtyřhra (Crha, Buben) – 3. m.

Hendikepovaní sportovci

FEIXOVÁ JANA, stolní tenis, Integra HK, trenér R. Feix, MS a Inas European Championships summer games, Paříž – 3. m. s týmem žen, MČR – 1. m. a 2. m. dvouhra, IPC (mezinárodní paralympijský výbor) Czech open – 3. m. s týmem žen; členka repre týmu na IPC turnajích na Slovensku a ve Slovinsku.

MACUROVÁ DENISA, lyžování, stolní tenis, Integra HK, trenér M. Macura, MS ve sjezdovém lyžování Polsko – 2. m. obří slalom, 2. m. kombinace, 3. m. slalom, 3. m. super obří slalom; stolní tenis – MS a Inas European Championships summer games, Paříž – 3. m. s týmem žen, MČR – 1. m. dvouhra, 1. m. čtyřhra, IPC Czech open – 3. místo s týmem žen, 3. místo dvouhra.

NEVĚČNÝ TOMÁŠ, basket na vozíku, cyklistika na handbike, trenér J. Menc, Euroliga basket na vozíku 3. m. v zákl. kole, zvolen do nejlepší pětky turnaje; Středoevropský pohár (týmy z ČR, Polska a Maďarska) – 3. m., 4. m. v rakouské lize; handbike kat. MH4 EP – 7. m. časovka, 9. m. sil. Závod; ČP – 1. m. Plzeňský ovál, 4. m. Počerady-Louny, 2. m. Slovácký okruh, 5. m. časovka do vrchu-Zlaté návrší, 4. m. půlmaraton Ústí n. L., 1. m. sil. závod European Cup Praha, 1. m. MČR-časovka Praha, ČP 2018 – celkově 2. m.

PEŠEK TOMÁŠ, sportovní střelba (vzduchová pistole, libovolná pistole, standartní vzduch. pistole), SSK Třebeš, trenér K. Málek, SP Francie – 3. m. (VzPi), 4. m. (LP) = zisk účastnického místa na Letní paralympijské hry v Tokiu v roce 2020, ME Srbsko – 1. m. (StVzPi), 2. m. (VzPi), 3. m. (StVzPi-družstva), MČR Plzeň – 1. m. (VzPi), ČP Plzeň – 1. m. (VzPi); v roce 2018 nastřílel tři české rekordy (VzPi, LP, StVzPi).

SEDLISKÝ ONDŘEJ, tenis, Integra HK, trenér J. Kučera, MS a Inas European Championships summer games, Paříž – 3. místo MS dvouhra a čtyřhra, 2. místo ME dvouhra a čtyřhra; mistrovství České republiky Žamberk – 1. místo dvouhra.

Síň slávy

MAŇÁSEK FRANTIŠEK, nar. 1936, zápas, Sokol HK, v roce 1961 založil první oddíl v kraji – Dynamo HK, kde působil do roce 1981. Poté pokračoval v trenérské činnosti (RH HK, Sokol HK, Slavia HK). Zpočátku působil jako dobrovolný trenér mládeže, postupně se věnoval i dospělým. Jeho svěřenci získali stovky medailí včetně mistrovských, od roku 1978, kdy získal licenci 1. třídy, se stal profi trenérem. Začal se věnovat i ženám, pod jeho vedením dosahovaly na mistrovské tituly, dobrá umístění sbíraly i na ME kadetek a juniorek. V 80. letech působil jako trenér repre seniorů a žen. Sokol HK pod jeho vedením zajišťoval řadu významných soutěží – MČR, mezin. turnaje, v r. 1997 ME juniorek a v roce 2004 MS veteránů. Velkou měrou přispěl k rozvoji zápasu v Československu i v ČR, získal řadu ocenění za celoživotní práci a přínos pro rozvoj tělovýchovy, sportu a sokolského sportu. V roce 2018 se zúčastnil XVI. Všesokolského sletu jako cvičenec ve skladbě „Věrná garda“.

Dobrovolní trenéři a cvičitelé

BITAROVEC JAROSLAV, aikido, Bohemia aikikai, jeden ze zakladatelů aikida v HK (1992), od té doby klubem prošly stovky dětí i dospělých, stál u založení klubů v Hořicích, Jičíně, V. Mýtě, Trutnově atd. Přes náročné povolání se trénování věnuje každý den, jeho intenzivní, odhodlaný a srdečný přístup nelze přehlédnout. V rámci filosofie vede své svěřence k harmonii, cestě předcházení konfliktů a vzájemnému porozumění, to vše s kvalitní fyzickou průpravou. Klub pod jeho vedením pořádá semináře s uznávanými trenéry z Japonska, Francie, Švédska a dalších zemí.

ČECHOVÁ DAGMAR, volejbal, Sokol Pouchov, od r. 1997 vychovává mladé hráčky, trenérka III. třídy, začala s dorostenkami, od r. 1999 přibrala žákyně, o ně se stará neustále. V r. 2009 vznikla kat. barevného minivolejbalu, přibrala si i nejmenší. Všechna družstva nepřetržitě soutěží v OP, v posledních třech letech st. žákyně obsazují přední místa, i když hrají kat. juniorek. Sama pořádá turnaje (Valentýnský, Mikulášský, Vánoční), organizuje kolo OP v minivolejbale (v současné době její svěřenkyně hrají žlutý, oranžový a modrý), pořádá týdenní letní soustředění pro 20 hráček. Stále aktivně hraje OP.

DUCHOŇ RADOSLAV, sport. šerm, Orel jednota HK, práci s mládeží se věnuje 32 let, za tu dobu vychoval stovky mladých šermířů v průměru 12 ročně, někteří získávají různé stupně výkon. tříd a obsazují přední místa na turnajích i v celkových ročních hodnoceních svazu. Mezi nejúspěšnější svěřence v posledním období patří žáci Vít Hůlek, Vojtěch Rücker či Lukáš Dyntar.

Galavečer ve středu 20. února

Hradec Králové - Galavečer, na němž dojde k vyhlášení ankety NSR 2018 města HK, se uskuteční ve středu 20. února od 18h v sále hradecké Filharmonie. Během večera bude oceněno 10 nejlepších jednotlivců, 3 kolektivy, hendikepovaní sportovci, dobrovolní trenéři a cvičitelé, jedna osobnost bude uvedena do Síně slávy. Zároveň bude vyhlášena Hvězda Hradeckého deníku. Akci bude moderovat Radek Šilhan. Chybět nebude doprovodný program (mj. Sabina Křováková + artistka a další). Vstupné je zdarma! Lístky budou k dispozici v budově ČUS HK (Habrmanova ul., tel. 604 571 185, e-mail: fridrichova@cushk.cz).