Hradec Králové /FOTO/ - Známý atletický stadion v Ostravě-Vítkovicích byl o víkendu dějištěm mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let.

Z Královéhradeckého kraje se zde medailově zaskvěli jen závodníci TJ Sokol Hradec Králové, kteří přivezli čtyři cenné kovy, přičemž všechny měly zlatý lesk.

Prvenství vybojovali junior David Ryba v běhu na 110 metrů překážek, Lukáš Hodboď v běhu na 800 metrů, Vít Müller v běhu na 200 metrů a čtyřčlenná štafeta v běhu na 4x 400 metrů ve složení Michal Blažek, David Ryba, Lukáš Hodboď a Vít Müller.

Závodníci TJ Sokol Hradec Králové na mistrovství ČR mužů a žen do 22 let – běh na 200 metrů: 1. V. Müller 21,17 (oddílový i krajský rekord mužů a závodníků do 22 let); běh na 800 metrů: 1. L. Hodboď 1:48,24 (rekord mistrovství); běh na 110 metrů překážek: 1. D. Ryba 14,43 (rozběh 14,31); štafeta v běhu na 4x 400 metrů: 1. Blažek, Ryba, Hodboď, Müller 3:16,22 (oddílový a krajský rekord do 22 let); skok o tyči: 5. K. Tomášková 3,19; hod oštěpem: 6. A. Král 57,15; hod diskem: 7. P. Plašil 41,67; vrh koulí: 7. P. Plašil 14,35; skok do výšky: 9. – 12. J. Bělík 1,88; skok o tyči: 13. D. Capoušek 3,83; hod kladivem: 13. P. Plašil 38,72. (vp, pt)