Čtyři umístění na „bedně“, taková je bilance cyklistů Elkov Kasper v posledních třech odjetých závodech na domácí scéně i za hranicemi. Jezdci královéhradeckého týmu vybojovali jedno první a tři třetí místa.

Ale pěkně popořadě.

Trojice Matěj Zahálka, Jakub Otruba a Petr Kelemen má za sebou první letošní mistrovský závod, když se postavila na start historicky prvního Škoda e-MČR.

Virtuální závod se oproti předchozím podnikům nejel na vzdáleném připojení, ale vybraný počet závodníků se sešel v Praze, kde poměřil své síly na zkalibrovaných trenažérech napojených na platformu Rouvy. Zároveň šlo o finálový čtvrtý podnik ze série Škoda eCup, který mohli jet pouze závodníci, kteří figurovali na předních místech celého seriálu.

OTRUBA ZÍSKAL BRONZ NA VIRTUÁLNÍM MČR

Závod se jel trase Říčany – Brno – Říčany (délka 30,5 kilometrů, převýšení 444 metrů). Nejlépe si vedl Otruba, který byl v polovině závodu ve vedoucí trojici, ovšem pak měl technické problémy s připojením a nabral ztrátu, kterou už nedohnal. Nakonec se musel spokojit se třetím místem. Na čtvrté pozici finišoval Kelemen a Zahálka skončil pátý.

Slovinské Novo Mesto hostilo tradiční jednorázový podnik GP Adria Mobil. Vynikající úspěch zde zaznamenal Adam Ťoupalík, který po 183 kilometrech dospurtoval pro skvělé třetí místo. Tím zároveň navázal na předešlé týmové úspěchy, neboť hradecký tým v předchozích dvou ročnících tohoto závodu vždy slavil pódiové umístění (2018 Jiří Polnický – třetí místo, 2019 František Sisr – druhé místo).

KUKRLE VYHRÁL PRVNÍ JARNÍ ČESKOU KLASIKU

Na českých silnicích se jela první jarní klasika, kterou byl úvodní díl letošního Českého poháru Brno – Velká Bíteš – Brno s cílem na velodromu. Dominoval mu tým Elkov Kasper, neboť po úspěšném úniku (spolu s Danielem Turkem z týmu Felbermyar Simplon Wels) si pro vítězství dospurtoval Michael Kukrle.

Úspěch královéhradeckých barev podtrhl třetí příčkou Jakub Otruba. Na startu se sešlo velmi početné startovní pole. Na dohromady sto devadesát pět cyklistů čekala stará známá trať o délce 151 kilometrů.

„V úniku jsme se snažili jet tempo a poctivě se střídat. Daniel je podobný závodník jako já, a tak nám spolupráce vyhovovala. Záleželo, jak se pojede za námi, ale naštěstí se nenašel nikdo, kdo by jel. Nikdo z nás nechtěl nastupovat, a tak jsme to nechali až na závěr. Do brány na velodromu jsem chtěl vjet na prvním místě, což se povedlo a naštěstí to vydrželo až na pásku,“ popsal závěr závodu vítězný Kukrle.