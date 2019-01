Hradec Králové – Cyklisté královéhradecké stáje Bauknecht Author jsou v plné přípravě na novou sezonu. V polovině ledna se sešla nová sestava týmu na soustředění, které muselo operativně změnit svou podobu. Místo tradičních běžek v Krkonoších sedli závodníci rovnou na kola v domácím prostředí.

Ilustrační fotografie. | Foto: oddíl

Na domovské základně v Hradci Králové tak proběhlo desetidenní nabírání letošních úvodních objemů. V sestavě chyběl pouze David Dvorský, jenž se ve stejném době individuálně připravoval na Mallorce.

„Příprava až na menší změny probíhá podle našich představ. Byli jsme nuceni zrušit soustředění na běžkách, ale vzhledem k takřka jarnímu počasí se tato změna ukázala být spíše výhodou. Na závěr celého tréninkového bloku prošli závodníci testy na ergu. Mohu říct, že jejich výkonnost oproti předchozím výsledkům vzrostla. U většiny závodníků je také dobrá tréninková morálka. Největším oživením celého týmu byl příchod Poláků Cieslika s Kasperkiewiczem a Martina Hunala. Nechci pouze chválit, ale nemohu opomenout ani Pepu Hoška s Davidem Dvorským, kteří na sobě hodně zapracovali. Nicméně až první závody ukážou, zda tuto výkonnost dokážeme prodat," zhodnotil dosavadní část přípravy trenér Otakar Fiala.

Očekávání a teoretické plány představil ředitel týmu Vladimír Vávra: „Podařilo se nám obměnit a posílit tým, proto bychom rádi navázali na výsledky z minulých let. Důležitými pro nás budou zejména domácí závody jako Czech Cycling Tour, Grand Prix Královéhradeckého kraje nebo obnovený Závod míru. Letos se však vrátíme na velmi kvalitně obsazené podniky jako Tour Loir et Cher ve Francii, kde jsme v minulosti uspěli a rádi bychom to znovu zopakovali. V začátku sezony je pro tým vždy dobré, když se podaří nějaký dílčí výsledek, který závodníkům dodá sebevědomí do dalších startů. Rádi bychom, aby se takový výsledek dostavil již na prvním ostrém podniku, kterým bude Tour de Taiwan na začátku března."

Závodníky nyní čeká snížení objemů a intenzity tréninků, jelikož se už v pondělí přesunuli ke španělskému Alicante, kde pokračuje příprava.