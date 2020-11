Jičínská Čeřovka se za poslední roky stává oblíbenou lokalitou pro kvalitní cyklokrosařské závody. V lednu se zde jelo domácí mistrovství republiky, dnes čtvrtý díl seriálu Toi Toi Cup. Elitní kategorie mužů nabídla parádní podívanou. O vítězství se až do závěrečného spurtu prali Michal Boroš s italským mistrem Jakobem Dorigonim.

Oba závodníci se po celý závod drželi na špici. V šestém okruhu z osmi začal Ital ztrácet, navíc měl defekt a vypadalo to, že si pro vítězství dojede Boroš. Jenže toho defekt potkal v předposledním kole, Dorigoni se dotáhl, celé poslední kolo odjeli oba závodníci společně, Boroš čekal na útok do finiše, ale Ital jeho nástup dokázal odrazit a dojel si pro cenné vítězství, na Boroš zbylo pouze druhé místo. „Bohužel jsem měl defekt, Dorigoni se dokázal dotáhnout, poté jsem si na něj věřil ve spurtu, ale on měl více sil a na vítězství to nestačilo,“ uvedl po závodě na Čeřovce Boroš, kterému patří průběžné vedení v seriálu. Poté už se začal připravovat na další víkend, kdy se jede Světový pohár v Táboře. „Myslím, že by moje forma mohla gradovat," doplnil Boroš.

Výsledky - Toi Toi Cup v Jičíně, muži: 1. Dorigoni (It.) 59:26, 2. Boroš (ČEZ Cyklo Team Tábor) stejný čas, 3. Říman (Auto Škoda Mladá Boleslav) +29, 4. Crispin (Fr.) 42, 5. van der Meer (Niz.) +49, 6. Maingenaud (Fr.) +52.



Ženy: 1. Vanderbekenová (Belg.) 44:12, 2. Morichonová (Fr.) +24, 3. Štěpánová (Pushbikers XC Team) +1:00, 4. Vaníčková (IVAR CS - Author Team) +1:11, 5. Švihálková (ČEZ Cyklo Team Tábor) +1:32, 6. Havlíková (KC Kooperativa Jablonec n. N.) +2:18.



Junioři: 1. Stránský (Ivar CS - Author Team) 44:57, 2. Jindřich (TJ Stadion Louny) +13, 3. Fiala (ČEZ Cyklo Team Tábor) +43, 4. M. Kopecký (Callant - Pauwels Sauzen CT) +58, 5. Seeman (TJ Stadion Louny) +1:39, 6. Doležal (IVAR CS - Author Team) +2:27.



Juniorky: 1. Kopecká (Lrtv Swift) 35:19, 2. Kurnická (SR) +11, 3. Růžičková (Dukla Praha) +47, 4. Bedrníková (Expres CZ - Tufo Team Kolín) +55, 5. Drbohlavová (KC Kooperativa Jablonec Nad Nisou) +1:53, 6. Jeřábková (Ivar CS - Author Team) +2:26.