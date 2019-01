Východní Čechy, Pardubice - První cíl splněn. Turnaj v rapid šachu se stal kořistí arménského velmistra s pardubickými kořeny. Sergei Movsesian kraloval startovnímu poli, ve kterém se nacházelo 22 velmistrů. Splnil tak pozici nasazené jedničky. Nicméně o jeho triumfu rozhodlo až pomocné hodnocení.

Sergej Movsesjan | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Teď se chystá pokořit všechny protivníky v hlavním turnaji 26. ročníku Czech Open, který zahájil v pátek.

„I přes jednu prohru jsem se svojí hrou spokojený. Vyhrát jakýkoliv turnaj je příjemné a v Pardubicích obzvlášť," říká Movsesian, který se v rapidu rozehrával na hlavní turnaj, který startuje zítra. „Bude to úplně jiný turnaj. Každé vítězství mě však nakopne, takže to splnilo účel," dodává.

Ten vyhrál partii také s Lázničkou, který je nasazenou jedničkou právě toho velmistrovského klání. „Po prohře s Bryzgalinem jsem se potřeboval znovu nastartovat, což se mi povedlo proti Viktorovi. Z tohoto hlediska to bylo velmi důležitá výhra," podotýká Movsesian.

Překvapením byl výkon dvacetiletého Popova z Ruska, jenž byl před turnajem nasazen jako číslo 62. Popov se vměstnal mezi prvních sedm hráčů, kteří nahráli shodně sed bodů.

Turnaj Pardubický kraj Open se hrál jako otevřené MČR a republikovým šampionem se stal mezinárodní mistr Vojtěch Plát.

Pardubický kraj Open – otevřené MČR v rapid šachu. Celkové pořadí: 1. Movsesian (Arm.), 2. Stupak (Běl.), 3. Bryzgalin (Rus.). MČR: 1. Plát, 2. Láznička, 3. Cvek.

Bubas CO Open – rapid, ELO do 2100: 1. Nehyba, 2. Pavlova (Rus.), 3. Bekhovskij (Rus.).

Kontax Open – rapid, ELO do 1700: 1. Chungaan (Mong.), 2. Cach, 3. Miřátský.

Víkendový program: Pardubice Open – 2. kolo velmistrovského turnaje (so i ne od 15.00), Česká Podnikatelská pojišťovna Open – 2. kolo ratingového turnaje, ELO do 2400 (so i ne od 15.00), Motorgas Open – ratingový turnaj, ELO do 2100 (so i ne od 15.00), Dostihový spolek Open – ratingový turnaj, ELO do 1700: (so i ne od 15.00), Chládek & Tintěra Open – bleskový k.o. turnaj (ne od 9.00). Vše Tipsport arena Pardubice.