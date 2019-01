Hradec Králové – Futsalisté hradeckého Salamandru si připsali další vítězství v cestě za postupem do první ligy. Na domácí palubovce bez větších potíží porazili Bocu Chotěboř.

II. liga, západ - 17. kolo: Salamandr XXL Hradec Králové – Boca Chotěboř 5:2 (2:1). Branky HK: Vydarený 2, Holec, Kilevník, Friedl. Hradec: Menšl – Podolník, Holec, Kilevník, Chromek – Friedl, Tomášek, Šmíd, Vydarený.

„Nepříjemná Chotěboř těží z týmového pojetí hry. Od začátku bylo jasné, jakým směrem se utkání bude ubírat. Hosté přijeli s taktikou vyčkávání na naše chyby. Jednu jsme udělali už ve 4. minutě. Naštěstí jsme do přestávky skóre otočili. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji a kontrolovali jsme utkání. Od stavu 3:1 jsme hráli více na jistotu a přidali jsme ještě dva góly. Přesto náš výkon nebyl tak dobrý, chyběl pohyb. Dařilo se Jirkovi Vydarenému, který byl pro soupeře neustálým nebezpečím," řekl hradecký kouč Jan Bartek.

Právě Vydarený naskočil do mužstva Salamandru až v průběhu sezony. „Kluky z týmu znám dlouho, s některými jezdím na turnaje, takže to pro mě nebyl krok do neznáma. Za XXL Černožice jsem navíc odehrál i několik divizních zápasů. Dalším důvodem, proč jsem začal hrát až v polovině soutěže, byl i můj zdravotní stav," poznamenal Jiří Vydarený.

Dvougólový střelec Salamandru v utkání proti Chotěboři hovořil také o úrovni soutěže a ambicích svého týmu. „Prvních pět mužstev je na tom velmi dobře, má kvalitní hráče. Druhá polovina ne vždy dosahuje úrovně, jaká by podle mě ve druhé lize měla být. Co se týká nás, tak teď máme jasný cíl: bojovat o postup do první ligy."

„Zápas s Chotěboří se nám vcelku povedl, hlavně druhá půle. Věřím, že divák se musel bavit. Také já vyzdvihnu výkon Jirky Vydareného, který velmi dobře zapadl do týmu a je velkým přínosem. Děkuji fanouškům FC Hradec, kteří nás přišli podpořit. Vytvořili skvělou atmosféru. Jestliže se někde psalo o hradeckých fanoušcích negativně, tak za náš tým mohu říct, že ve druhé futsalové lize nikdo tak skvělé fandy nemá. Budu rád, pokud budou chodit pravidelně a klidně i v hojnějším počtu," váží si příznivců Miloš Němeček, manažer Salamandru.

Tabulka:

1. Hradec Králové 17 13 3 1 86:46 42

2. Mělník 17 11 4 2 95:52 37

3. F.A. Zole Č. Lípa 17 10 2 5 82:66 32

4. Slavia Liberec 17 9 4 4 105:64 31

5. Chotěboř 17 9 1 7 99:77 28

6. Turnov 17 8 2 7 90:71 26

7. Litoměřice 17 8 1 8 79:80 25

8. Kadaň 17 7 3 7 68:75 24

9. Brandýsek 17 6 1 10 61:74 19

10. Běloves 17 5 0 12 58:94 15

11. Benešov 17 4 2 11 55:84 14

12. Dobřichovice 17 0 1 16 38:133 1

Další program – 18. kolo: Goll Běloves – Salamandr Hradec Králové (sobota 2. března 17.00, sportovní hala Náchod).